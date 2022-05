Archivada la euroorden contra Valtònyc al no recurrir el fiscal

Bruselas. La Fiscalía belga anunció este martes que no va a recurrir la sentencia que dictó el Tribunal de Apelación de Gante (Bélgica) denegando la extradición del cantante Josep Miquel Arenas, alias Valtònyc, por lo que la euroorden por la que le reclama España queda definitivamente archivada. “El fiscal ha decidido no recurrir”, comunicó la fiscalía. La justicia belga, por tanto, no va a entregar a Valtònyc a España, que le reclama desde 2018 por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, amenazas e injurias a la Corona, después de que el cantante huyera a Bélgica cuando la Audiencia Nacional confirmó ese año la pena de tres años y medio por unas canciones que había escrito en 2012. efe