Argelia deplora el giro de Sánchez sobre el Sáhara pero cumplirá con el gas

El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, lanzó una dura crítica al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que acusa de incumplir la legalidad internacional al aceptar el plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental -- que anula las pretensiones de autodeterminación del pueblo saharaui - antes de matizar que las relaciones con el Estado español son “fuertes y firmes” y que cumplirá con sus compromisos de gas “cualquiera que sean las circunstancias”.

“Lo que ha hecho España es inaceptable, éticamente e históricamente”, declaró Tebune en una entrevista concedida la pasada noche a la televisión pública argelina en la que ha recordado al Gobierno español que “su responsabilidad perdura en el Sáhara Occidental ante la legalidad internacional”.

“Mientras no se llegue a una solución, cualquiera que sea, es considerada como la potencia administradora”, declaró el presidente argelino. “Los otros se pueden alinear o no, es su problema. Pero España no. No tiene derecho a entregar a un territorio colonizado a otro país. Ese es el problema con España”, manifestó.

Tebune indicó que la decisión adoptada por Sánchezdeterioró las relaciones entre ambos gobiernos. “Nosotros tenemos relaciones cordiales con España y hubo un acercamiento, como con Italia. El presidente del Gobierno lo ha roto todo, no España”, lamentó el presidente argelino antes de matizar que sus críticas van dirigidas hacia el Ejecutivo y no hacia el Estado español.

“Distingamos entre el Gobierno y el Estado español. Con el Estado español tenemos relaciones fuertes y muy firmes”, declaró Tebune, quien aseguró que Sánchez adoptó una decisión impopular. “No ha recibido el apoyo del resto, ni en el Congreso de los Diputados ni en las calles”, indicó el presidente argelino.

ASEGURA SUS COMPROMISOS. Con todo, Tebune quisoinsistir en un mensaje de apaciguamiento y garantizó que su país cumplirá absolutamente todos los acuerdos en lo que se refiere al suministro de gas a España después de que, a principios de mes, la empresa energética argelina Sonatrach avisara de la posibilidad de “recalcular” los precios.

“Para tranquilizar a nuestros amigos españoles, al pueblo español: Argelia jamás se deshará de sus compromisos en el suministro de Gas a España, cualquiera que sean las circunstancias”, ha zanjado el mandatario.

Este “cambio radical” en la postura del Gobierno respecto al Sáhara Occidental, después de que Pedro Sánchez manifestara por carta al rey Mohamed VI que España considera el plan de autonomía marroquí para la antigua colonia española como “la base más sólida, realista y creíble” para una solución, llegará por primera vez al Pleno del Senado la próxima semana.

DISCONFORMIDAD ANTE EL SENADO. El Grupo Izquierda Confederal lleva al Pleno una iniciativa con la que se busca que la Cámara Alta manifieste su “disconformidad” con el giro del Gobierno que se debatirá y votará previsiblemente durante la jornada del miércoles pero cuyo resultado no se conocerá hasta el jueves, ya que el voto sigue siendo aún telemático.

Aunque es la primera vez que se debate sobre esta cuestión en el Senado, en el Pleno celebrado días después de que el 18 de marzo se conociera la carta de Sánchez ya fue objeto de varias preguntas por parte de PNV, PP y ERC al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Además, algunos de los senadores del Grupo Izquierda Confederal exhibieron la bandera del Sáhara y carteles de ‘Sáhara libre’ durante la sesión.

En la exposición de motivos de la moción, a la que tuvo acceso Europa Press, los senadores firmantes sostienen que el Ejecutivo “ha modificado unilateralmente su posición en relación con el conflicto del Sáhara Occidental, contraviniendo las resoluciones de Naciones Unidas y el propio Derecho Internacional”.