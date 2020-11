Arrimadas pide a Sánchez que escuche menos a Iglesias y elija la "lealtad" de Cs

Inés Arrimadas ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que escuche menos a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, haga caso a las "voces moderadas" del PSOE y del Ejecutivo y pacte los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con la formación naranja, no con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu.

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Arrimadas ha afirmado que "hay una parte del Gobierno que quiere apoyarse en Bildu y Esquerra" y otro sector "del PSOE y también del Gobierno que quiere apoyarse en Cs", y "Sánchez va a tener que elegir" una de las dos vías.

"Nosotros hemos demostrado seriedad y lealtad, hemos negociado estados de alarma, decretos, hemos conseguido medidas como extender los ERTE, ayudas a autónomos, una moratoria de impuestos... Hemos sido un partido serio y fiable", ha defendido.

LOS "MODERADOS" FRENTE A IGLESIAS, ÁBALOS O LASTRA

Según ha explicado, Ciudadanos seguirá en la negociación de los Presupuestos "hasta el último momento" para intentar que el Ejecutivo acepte las nuevas demandas que le plantee. "Pero al final Sánchez va a tener que elegir y creo que debería escuchar más a las voces moderadas que no al señor Iglesias o a los de Bildu", ha manifestado.

La líder del partido naranja ha reaccionado de esta manera a las declaraciones que han hecho Iglesias, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, en relación con la negociación de las cuentas públicas para 2021.

Cs avanzó el martes que votará en contra de los Presupuestos al final de la tramitación parlamentaria si el Gobierno no da marcha atrás en la exclusión del castellano como lengua vehicular en las escuelas de las comunidades autónomas con otro idioma cooficial --mediante la enmienda incorporada al proyecto de ley de educación-- y si no se compromete por escrito a no permitir referéndums de autodeterminación.

Un día después, Bildu ha anunciado que en principio está en disposición de apoyar los PGE, algo que el líder de Podemos ha celebrado porque ve reforzado el "bloque de investidura" que sustenta al Ejecutivo de coalición. Por su parte, Ábalos ha pedido a Arrimadas que no ponga "condicionamientos extraños" en la negociación presupuestaria y Lastra ha acusado a Cs de estar "subiendo el precio" de sus votos por la presión de antiguos dirigentes del partido.

La presidenta de Ciudadanos, sin embargo, sostiene que está haciendo lo que lleva diciendo "más de medio año", que es dialogar con el Gobierno, ofreciéndole su apoyo a cambio de una serie de medidas, e insistir en que Sánchez tendrá que decidir si prefiere pactar los Presupuestos con ellos o con los partidos independentistas.

FRENAR LAS "CONCESIONES AL SEPARATISMO"

Con el proyecto de PGE, Cs puso unas condiciones para no presentar una enmienda a la totalidad --para limitar las subidas de impuestos-- y el Ejecutivo las ha cumplido, y ahora "hay unas condiciones para votar que sí" al final del proceso, ha indicado.

Lo que reclaman son ayudas directas a las empresas y los autónomos afectados por las restricciones impuestas para controlar la pandemia del coronavirus y un permiso retribuido para los padres trabajadores cuyos hijos tengan que cumplir una cuarentena, pero también que "se frenen las concesiones al separatismo", ha señalado Arrimadas.

Mientras que elegir la "vía moderada" de Ciudadanos para aprobar los Presupuestos supone "hablar de empresas, de permisos para los padres y de moderación fiscal", escoger el camino de ERC y Bildu se traduce en que "por ley se tache el derecho" de los padres a escolarizar a sus hijos en castellano y en catalán en los centros educativos de Cataluña, según ha denunciado.

"HUMILLACIÓN" A LAS FAMILIAS CASTELLANOHABLANTES

Considera que esa enmienda a la 'ley Celaá' "no elimina el castellano de las aulas", puesto que "ya está eliminado desde hace 25 años" debido a que los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE han permitido la "imposición lingüística" del catalán. Pero sí cree que "va un paso más allá en la humillación y el desamparo" que sienten "muchas familias" castellanohablantes que ya ni siquiera podrán defender sus derechos en los tribunales.

Por último, a Arrimadas le han preguntado si han sido las críticas internas y de algunos exdirigentes de Ciudadanos las que, según algunos medios de comunicación, han hecho que la dirección del partido incluya la cuestión del castellano y la del referéndum de independencia entre sus condiciones para respaldar los Presupuestos.

"Yo le digo a los ciudadanos que no se crean todo lo que ven en las redes y todo lo que se dice", ha respondido, reivindicando lo que ha conseguido la formación naranja "con trabajo, seriedad y discreción" en sus conversaciones con el Gobierno, mientras el PP y Vox "gritan mucho" y se oponen a los PGE pero "consiguen cero cosas para las familias".

El partido celebró una reunión este martes --del Comité Ejecutivo, no solo del Permanente, según fuentes del partido-- y "estamos todos a una y estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo porque es lo que nos pide la ciudadanía", ha asegurado. Así, ha indicado que en la calle la gente les insta a negociar para conseguir "cosas buenas" y a mostrarse "firmes" cuando "el Gobierno hace una cacicada".



MADRID. E.P.