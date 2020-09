Artur Mas cree que “lo mejor” sería ir a elecciones en Cataluña

El expresidente de la Generalitat catalana Artur Más ha asegurado este miércoles que, “llegados a este punto, lo mejor en este momento es ir a una convocatoria de elecciones” en Cataluña, aunque estas no tengan porque ser “convocadas” por el presidente catalán, Quim Torra.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Mas ha recordado que existe una fórmula que es la convocatoria “automática de elecciones” después de que haya un intento de elegir un nuevo presidente en el Parlament.

“Seguramente es lo que se va a hacer. No lo se seguro porque no estoy en el sitio donde se toman las decisiones. Pero creo que se va hacia ahí”, ha defendido Mas, que ha insistido en que no tiene intención de volver a ser candidato ni tener un cargo orgánico dentro del PDeCAT.

“La verdad es que no”, ha respondido sobre su posible vuelta, para después continuar: “Cumplí mi inhabilitación. Antes respondía con ambigüedad, pero ahora mi respuesta es muy clara y es que no”.

Esto se debe, según ha explicado el expresidente, a la “tristeza y la decepción” que le provoca la “falta de unidad en el proyecto soberanista”. “Yo no necesito ningún papel en la política catalana. Me he batido en muchas batallas, y hay un momento en que tienes que entender que tu papel es otro”, ha añadido.

Así, Mas ha constatado la “discordia y la falta de unidad” que atraviesa el independentismo catalán. “Es evidente. Y me duele que sea así”, ha reconocido, para después apuntar que su “marcha” en enero de 2016 fue para dar una oportunidad el proyecto soberanista catalán.

Eso sí, a su juicio “ponerle” al expresidente de la Generalitat y líder del PDeCAT, Carles Puigdemont, la “etiqueta de que no quiere la unidad” sería algo “injusto”. “Otra cosa distinta”, ha continuado, es que dentro del partido independentista la unidad se haya “ido resquebrajando” durante los últimos meses.



