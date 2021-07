Aumentan a 95 los muertos en el derrumbe en Miami-Dade

Miami. Los equipos de búsqueda de víctimas bajo los escombros de un edificio derrumbado en Surfside (Miami-Dade) hallaron en las últimas horas el cadáver de una persona, y la cifra de fallecidos se elevó así a 95, anunciaron las autoridades. La cifra de personas no localizadas tras el derrumbe ocurrido el 24 de junio por causas aun no determinadas se situó en 14, pero hay dos de ellas que no se sabe con certeza si estaban en el edificio cuando se vino abajo. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, informó de que 85 de los 95 cuerpos recuperados fueron identificados hasta ahora. Entre las víctimas, además de estadounidenses, hay argentinos, cubanos, uruguayos, colombianos, chilenos, venezolanos, paraguayos e israelíes, ente otras nacionalidades. efe