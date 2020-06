Ayuso admite que valoró adelantar las elecciones

madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconoció ayer que sopesó hace unos días la posibilidad de convocar elecciones anticipadas no tanto por la mala relación con Ciudadanos como por la amenaza de una moción de censura del PSOE.

Según publica El Mundo, el PP a nivel nacional frenó la intención de la presidenta madrileña de acudir a las urnas un año después de los últimos comicios.

“Exactamente no es un plan, uno tiene que sopesar todos los escenarios dentro de la situación tan compleja que estamos viviendo en la Comunidad de Madrid”, admitió la presidenta madrileña en declaraciones a TVE.

E hizo esta reflexión “no tanto por un problema con Ciudadanos ni mucho menos, porque al final si yo tuviera que volver a pactar volvería a hacerlo con ellos”, sino “más bien una situación que, como autonomía o como dirigente de la misma, estoy en una situación un tanto de indefensión ante el escenario político que estamos viviendo, donde no me cabe la menor duda de que para el PSOE no existe ahora mismo otra misión que la Comunidad de Madrid y partir mi Gobierno”, dijo.

“Es verdad que quería contemplar todos los escenarios, pero yo, desde luego, no voy a convocar elecciones. Es una decisión que me compete a mí y no lo voy a hacer”, subrayó Isabel Díaz Ayuso. efe