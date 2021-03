Ayuso: "Quiero que los madrileños sean los que eligen entre socialismo o libertad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado, tras convocar elecciones regionales para el 4 de mayo, que quiere que los madrileños sean los que eligen entre "socialismo o la libertad".

"No me puedo permitir que Madrid se pare ahora. No puedo consentir que todo lo peleado por los madrileños en estos meses se derrumbe. No puedo aceptar que suban los impuestos, que entren a adoctrinar en los colegios, que cierren los comercios y la hostelería o que destruyan el tejido empresarial de Madrid. O que ahora nos impongan cómo pensar o cómo vivir. El daño que se provoca a España no lo quiero también aquí", ha señalado en su comparecencia desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, para explicar su decisión.

Ayuso ha defendido que no puede permitir "que Madrid pierda su libertad". "Por eso, pongo mi cargo a disposición de los madrileños, que, con su voto, el próximo martes 4 de mayo decidirán qué políticas quieren para su administración", ha expuesto a continuación.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha trasladado que "todos los ciudadanos que viven y trabajan en Madrid" han de saber que ha empeñado su vida, todo su tiempo y esfuerzos para ser "una buena presidenta de la Comunidad de Madrid".

"Jamás he estado más orgullosa de algo en toda mi vida. Cada día me enamoro de todo lo que estamos construyendo en esta comunidad de valientes, de jóvenes, mayores, mujeres, trabajadores, clases medias, obreros, familias, empresarios, médicos, taxistas", ha expresado la dirigente madrileña.

Ayuso ha puesto el foco en que en Madrid se disfruta hoy de "una libertad y unos derechos que no se tienen en toda España". A su parecer, "esta forma de vivir a la madrileña es única" por lo que ahora empieza "un gran momento" para la región, de despegue, de ilusión, de futuro".

"Quiero poner en manos de los madrileños precisamente eso, su futuro. No quiero que se lo arrebaten en los despachos sin que ellos hablen en las urnas. Estamos en un gran país de ciudadanos libres, en una democracia plena. Y aquí los ciudadanos son adultos, son responsables, así les hemos tratado durante la pandemia y estamos orgullosos por eso. Que sea la voluntad de los madrileños la que guíe su destino", ha defendido.

La presidenta, que ha sostenido que asume "todo lo que está por venir", ha defendido que lo hará "siempre pensando antes en el beneficio de España y de Madrid" que en el suyo propio "Quiero que los madrileños sigan siendo los protagonistas de esta historia. Y, por tanto, quiero que ahora los madrileños sean los que eligen entre socialismo o la libertad", ha concluido. E.P.