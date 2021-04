Ayuso y Casado se lanzan a por el respaldo del votante tradicional de los socialistas

Madrid. El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, afirmó este sábado que Vox es “el PP sin complejos, el inconsciente desatado del Partido Popular”, cuyo proyecto es “la destrucción de las bases materiales de la libertad y la democracia”; por lo que concluyó que el 4 de mayo “se vota entre fascismo y democracia”.

En un mitin en un espacio en el barrio madrileño de Príncipe Pío, aseguró que el viernes “lo que cambió todo” no fue él al abandonar el debate de la cadena Ser tras negarse la candidata de Vox Rocío Monasterio a condenar al ataque con una carta con balas que ha recibido, sino “la actitud de cientos de miles de personas en redes que dijeron, efectivamente, que la democracia está en peligro”.

“Por primer vez ayer muchos periodistas llamaron fascista a los fascistas. Los demócratas no pueden tolerar como legítimos los planteamientos de los fascistas. Cientos de miles de personas estaban diciendo que no se puede tratar con normalidad a una fuerza ultraderechista como Vox. Y ha pasado por la gente, no por mí”, señaló.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, consideró por su parte que Pablo Iglesias no es más que el “puñetero niño consentido de la política española” y dijo que “uno no se puede creer que está en la batalla de Stalingrado y luego comportarse como un comediante y un llorón”.

Así lo afirmó en el mitin central de la campaña de Vox de este sábado, al que asistieron centenares de personas, 2.500 según Vox. efe