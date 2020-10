Aznar dice que votaría “no” a la “inoportuna” moción de censura de Vox

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado que si él fuera diputado del Partido Popular votaría “no” a la moción de censura que ha presentado Vox, una “inoportuna” iniciativa que, a su juicio, solo va a servir para “consolidar” tanto al Gobierno que dirige Pedro Sánchez como la “fragmentación” del espacio de centro-derecha.

“Si lo que se me pregunta es, si yo fuese diputado del PP, qué votaría a la moción de censura que presenta Vox, la respuesta es que votaría que no. No tengo la menor duda al respecto”, ha enfatizado durante su participación en el foro Nueva Economía Fórum, NEF online.

Aznar ha indicado que le parece una moción “absolutamente inoportuna”, pero no porque “no haya razones” para esa moción de censura contra el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, sino porque está “condenada al fracaso”.

“Solamente va a servir para dos cosas: la primera es para consolidar el proceso de fragmentación en el centro-derecha en España y segunda, para consolidar a la coalición existente en el Gobierno”, ha recalcado, para insistir en que se trata de una iniciativa “muy desafortunada”.

CASADO AÚN NO HA DESVELADO SI VOTARÁ “NO” O SE ABSTENDRÁ

Por todo ello, el presidente de FAES ha asegurado que si él pudiera ejercer el voto en el Congreso de los Diputados sería “negativo”. “Mi opinión, como no tengo voto, es negativa también”, ha manifestado.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado hasta este momento que no apoyará esa moción de censura pero no ha concretado si el Grupo Popular votará “no” o se abstendrá en esa iniciativa del partido que dirige Santiago Abascal.

Sin embargo, este asunto ha provocado debate interno en las filas del PP. Hace dos semanas, la diputada del Partido Popular y exportavoz del partido en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, apostó por la abstención en esa moción de censura alegando que “es la alternativa más razonable”.

La Mesa del Congreso analizará en su reunión de este martes esa moción de censura presentada por Vox. Este primer trámite parlamentario sólo consiste en la comprobación de que se cumplen los requisitos formales que exige el Reglamento, como la firma de al menos 35 diputados, pero ya podría servir para calcular la fecha de su debate, que podría producirse la semana del 20 de octubre.

¿ES CASADO EL LÍDER QUE NECESITA EL PP?

Al ser preguntado si es Pablo Casado el líder que en este momento necesita el PP, Aznar ha indicado que es “el líder que en este momento tiene el Partido Popular” tras ser elegido en un congreso y se ha mostrado convencido de sus “muy buenas condiciones y muy buena voluntad” a la hora de afrontar los problemas de España.

“Lo que hace falta y lo que necesita es ayuda, respaldo, compresión y también acierto”, ha dicho el exjefe del Ejecutivo, para añadir que el “acierto” y “ganarse los galones” es responsabilidad de cada uno.

Ante la comisión de investigación sobre la ‘operación kicthen’ sobre el supuesto espionaje a Luis Bárcenas, Aznar ha señalado que sobre este tema tiene “poco que decir”. “No puedo ayudar absolutamente en nada sino desear que las cuestiones que están planteadas se puedan resolver favorablemente para las personas y para el sistema institucional en España”, ha agregado.

Tras asegurar que en la vida política puede haber “muchos tropiezos”, Aznar ha recalcado que ahora en lo que se tienen que concentrar es en lograr “acuerdos básicos y esenciales” que van “más allá de una legislatura”.

MADRID. E.P.