Aznar y Rajoy niegan una caja B y cobro de sobresueldos en el PP

Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy testificaron ayer en el juicio sobre la presunta caja B del PP, donde negaron que existiese ninguna contabilidad opaca en el partido o haber recibido sobresueldos, al tiempo que se desvincularon absolutamente de los “papeles de Bárcenas”.

“Jamás he recibido un sobresueldo” o “yo no he conocido ninguna contabilidad en B del PP (...) No he conocido más contabilidad que la oficial”, fueron las principales afirmaciones de Aznar en su primera comparecencia como testigo ante un tribunal para dar explicaciones sobre las cuentas del partido que presidió catorce años, según informa la Agencia Efe.

Tras él compareció Rajoy y fue igual de tajante. “No hay ninguna caja B del PP”, “habrá unos papeles de Bárcenas” que éste “tendrá que explicar”, y lamentó: “Empieza a ser una vergüenza todo lo que estamos viviendo”.

Los dos negaron los apuntes reflejados en esos papeles que harían referencia a ellos, como las siglas “J.M.”, en anotaciones entre abril y julio de 1990, de las que Aznar se desvinculó tajantemente: “No, señor. No he recibido ninguna cantidad ni responden a ninguna consideración que me pueda afectar esas anotaciones, si es que son ciertas”.

Lo mismo que dijo Rajoy sobre los apuntes con la referencia “M.Rajoy” o “Mariano Rajoy”: “Yo digo que es absolutamente falso, al igual que el 95 % de las personas que aparecemos citados en esos papeles. Lo que dice el señor Bárcenas y todo lo que se refiere a mí es mentira”.

“No ha habido una caja B y nunca he triturado lo que nunca he tenido en mis manos”, enfatizó al calificar de “absolutamente falso”, un término que repitió constantemente, que haya destruido en una trituradora parte de los “papeles de Bárcenas”, como había señalado el extesorero.

Es “metafísicamente imposible” que pudiese hacerlo, afirmó, porque no los conoció hasta que se publicaron en los medios en 2013, y negó una “famosa contabilidad B del PP”: “El PP tenía una única contabilidad y luego hay un señor que tenía unos papeles, que además son mentira”.

Bárcenas “no es capaz de estar de acuerdo consigo mismo”, subrayó sobre las versiones que ha dado el extesorero de esa escena de la trituradora que dice haber grabado, aunque reconoce no tener y cree que le fue sustraída en la operación Kitchen.

“Jamás se nos hizo ninguna entrega”, aseguró Rajoy negando otra vez la versión de Bárcenas, que afirmó que le dio dinero en efectivo.

Y lo volvió a hacer cuando rechazó que, como dijo el extesorero, un abogado le hubiese ofrecido en nombre del PP que su mujer no entraría en prisión si callaba o alteraba las anotaciones para crear dudas sobre su veracidad.

“Me parece delirante”, opinó, añadiendo que “los papeles quien los ha cambiado y varias veces ha sido el señor Bárcenas”. Unos papeles que, incidió, “no sabemos cuándo los hizo ni con arreglo a qué criterio y a qué finalidad”.

Y advirtió a los abogados de “lo peligrosísimo” que es, a su juicio, que usen “con demasiada alegría a Bárcenas como argumento de autoridad”.

Como ya dijo en el juicio de Gürtel, nunca se ocupó de los temas económicos y el tesorero “jamás” le informó de ningún donativo al partido y que nunca, en los 14 años que presidió el Comité Ejecutivo, oyó hablar “a nadie” de eso.

Él se encargaba, explicó, de “los temas políticos”, no de los financieros, y en las cinco veces que fue ministro “jamás” adjudicó una obra ni supo a quién se le concedió.

Ambos comparecieron por videoconferencia. Aznar con mascarilla, pese a estar solo, lo que despertó las suspicacias del abogado Gonzalo Boye, de Observatori Desc.

“Yo respeto las recomendaciones de las autoridades sanitarias”, contestó tras recordar que defiende a Puigdemont, algo que fue haciendo con los letrados de las acusaciones, hasta que el presidente del tribunal le reconvino: “Esas cuestiones aquí no interesan en absoluto”.

A los dos se les preguntó si conocían que había cajas fuertes. Con cierta ironía, respondió que él no era “inspector de cajas fuertes” ni “visitador de los despachos ajenos”, y Rajoy dijo que “no necesitaba para nada” una caja.

Tras ellos declaró el exministro de Justicia José María Michavila sobre la compra de acciones de Libertad Digital supuestamente con dinero de la caja B, algo en lo que, dijo, su participación fue “cero”.

Sobre ello también declararon Alberto Dorrego, exdirector para la Modernización de la Justicia, y el empresario Borja García Nieto, que reconocieron adquirir acciones, pero no a petición del PP.

El tribunal oyó al exsecretario general del PP de La Rioja Carlos Cuevas y a la exgerente Ana Elvira Martínez, que desvincularon la compra de la sede del partido en 2008 con movimientos de la caja B.