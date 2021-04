Banco Sabadell gana 73 millones de euros y TSB vuelve a la senda de beneficios

El grupo Banco Sabadell ha cerrado el mes de marzo de 2021 con un beneficio neto atribuido de 73 millones de euros, en un trimestre marcado según el consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, “por un excelente resultado de la actividad comercial y un incremento de la inversión crediticia, atendiendo las necesidades de familias y empresas”. Asimismo, el CEO de Sabadell ha hecho especial referencia a que “nuestro negocio en Reino Unido nos ha dado buenas noticias, con la vuelta a beneficios de TSB tras el ahorro de costes del plan de eficiencia y la mejora de los ingresos; además, nuestra filial ha mostrado en el trimestre un buen comportamiento de la actividad comercial”.

Por su parte el CFO de Sabadell, Leopoldo Alvear, ha destacado que “las actuaciones recientes realizadas en el cuarto trimestre del pasado año han mejorado el perfil de riesgo del banco, que está en línea con nuestros comparables del sector”. Además, ha remarcado que “prevemos una mejora de los resultados en España gracias a la buena evolución esperada de las líneas de ingresos y el impacto positivo del ahorro costes a partir del segundo trimestre”.

Los ingresos del negocio bancario (margen de intereses + comisiones netas) alcanzan los 1.175 millones, un 4,8 % menos en términos interanuales, debido a la menor incidencia de la pandemia en el primer trimestre de 2020. El margen de intereses se sitúa a cierre de marzo de 2021 en 833 millones de euros, un 5,8 % menos interanual. En el trimestre muestra una reducción del 2,4 %. Las comisiones netas alcanzan la cifra de 342 millones de euros lo que representa un caída del 2,2 % interanual influenciada por la venta de Sabadell Asset Management. Aislando este impacto, las comisiones crecen un 2,5 % por las comisiones de fondos de inversión y de cuentas a la vista.

El total de costes alcanza los 769 millones de euros a cierre de marzo de 2021, reduciéndose así un 1,2 % respecto al año anterior por la mejora de los costes de personal, fundamentalmente en Reino Unido. Asimismo, la materialización del plan de eficiencia en España tendrá un impacto positivo de 141 millones de euros anualizados a partir del segundo trimestre.

POSICIÓN DE LIQUIDEZ Y CAPITAL. La ratio CET1 se sitúa en el 12,4 % a cierre de marzo de 2021. Esta ratio CET1 incluye 42pbs de ajustes transicionales de IFRS9, por lo que la ratio CET1 fully-loaded se sitúa en el 12,0 %, manteniéndose estable respecto al trimestre anterior.

La ratio de capital total asciende a 16,7 % a cierre de marzo de 2021, por lo que se sitúa por encima del requerimiento con un MDA buffer de 366 pbs. En cuanto a la gestión de la liquidez, sólida posición donde la ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio) se sitúa a cierre

del primer trimestre de 2021 en 207 % a nivel grupo.

EL CRÉDITO AUMENTA EN TODAS LAS GEOGRAFÍAS. La inversión crediticia bruta viva de Banco Sabadell cierra el primer trimestre de 2021 con un saldo de 150.334 millones de euros (110.441 millones Ex TSB). El crecimiento orgánico(1) de la inversión se sitúa en el 5,9 % interanual y en el 3,4 % en el trimestre, impulsado por el crecimiento en todas las geografías.

En España, el stock de inversión crediticia bruta viva muestra un crecimiento del 4,2 % interanual y del 2,0% en el trimestre. En cuanto a la nueva producción de crédito en España, la producción hipotecaria ha aumentado un 35 % interanual, con el mejor mes de marzo en producción de la historia de Sabadell.

En TSB, la inversión crediticia muestra un aumento del 14,5 % interanual y del 7,9 % en el trimestre. La producción hipotecaria crece también fuertemente en TSB, con un crecimiento trimestral del 14%.

A 31 de marzo de 2021, en España se han dispuesto 8.847 millones de euros de financiación ICO y en el Reino Unido 606 millones de libras de Bounce Back Loans. En cuanto a las moratorias, hay un saldo vivo de 2.218 millones de euros en España y un saldo vivo de 340 millones de libras en el Reino Unido.

A cierre de marzo de 2021, los recursos de clientes en balance totalizan 153.800 millones de euros (112.656 millones Ex TSB) y presentan un crecimiento del 6,8% interanual (3,0 % Ex TSB). En el trimestre muestran un crecimiento del 2,0 %.

Los saldos de cuentas a la vista ascienden a 135.397 millones de euros (96.844 millones Ex TSB), un incremento del 13,9 % interanual (10,7 % ex TSB) y del 3,9% (2,2 % Ex TSB) en el trimestre.

Los depósitos a plazo totalizan 18.573 millones de euros (15.981 millones de euros Ex TSB), y se reducen un 26 % (27% Ex TSB) respecto el ejercicio anterior, y son un 10,7 % menores (11,6 % sin considerar TSB) en el trimestre por el traspaso de depósitos a cuentas vista.

El total de recursos de clientes fuera de balance asciende a 39.478 millones de euros a cierre de marzo de 2021, lo que supone una caída interanual del 1,4 %.

GESTIÓN DEL RIESGO. Los activos problemáticos a cierre de marzo de 2021 muestran un saldo de 7.507 millones de euros, de los que 6.127 millones activos dudosos y 1.373 millones activos adjudicados. La cobertura de activos problemáticos se sitúa en el 52,8 %, y la cobertura de los activos adjudicados en el 37,0 %, mejorando así con respecto al trimestre anterior. La ratio de morosidad del grupo se sitúa en el 3,7 %, mejorando en la comparativa interanual. El coste del riesgo de crédito del grupo se sitúa en 69pbs a cierre del primer trimestre de 2021, que compara con 86pb del trimestre anterior.

TSB VUELVE A BENEFICIOS. TSB obtiene un beneficio neto de 10 millones de euros a cierre de marzo de 2021 y vuelve a aportar en positivo a las cuentas del Grupo, 2 millones de euros, tras los ahorros del plan de reestructuración y la mejora de los ingresos, al tiempo que experimenta un significativo crecimiento de la actividad comercial.

El margen de intereses alcanza 236 millones de euros, un 2,6% menos por menores tipos de interés en el Reino Unido, y el efecto del tipo de cambio pese al buen comportamiento de los volúmenes. Las comisiones netas crecen un 17,7% interanual principalmente por mayores comisiones de servicios. Los gastos de explotación se sitúan en 200 millones de euros, lo que supone un 5,5% menos en la comparativa interanual, tanto por la mejora en gastos de personal como en gastos generales. Las dotaciones y deterioros también descienden y se sitúan en 23 millones de euros.

La inversión crediticia en TSB muestra un crecimiento del 14,5 % interanual, por el buen comportamiento de la cartera hipotecaria y por los préstamos para la recuperación proporcionados por el gobierno del Reino Unido (Bounce Back Loans).

Además, destacar que se ha producido un nuevo récord en la producción de hipotecas en TSB, que alcanzan en el primer trimestre de 2021 un volumen total de 2.418 millones de libras. Los recursos de clientes en balance ascienden a 41.144 millones de euros y presentan un aumento del 18,9 % interanual.

ALIANZA ESTRATÉGICA INTERNACIONAL DE SABADELL RENTING. Banco Sabadell ha firmado una alianza estratégica con ALD para impulsar su negocio de renting de vehículos. Dicho acuerdo permite a la filial Sabadell Renting ser más eficiente, ganar escala, y proveer un mejor servicio al cliente. La operación, cuyo cierre está previsto en el último trimestre de 2021, tendrá un impacto positivo en el ratio de capital de 10pb.

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO EL 28 DE MAYO. Banco Sabadell tiene previsto presentar su nuevo plan estratégico ante la comunidad de inversores y analistas el próximo 28 de mayo.