Bárcenas seguirá aportando pruebas, según su abogado

Gustavo Galán, abogado del extesorero del PP Luis Bárcenas, aseguró ayer a Efe que su cliente entregará en un futuro indeterminado nuevas “grabaciones o documentos” a la justicia, en el marco de diversas investigaciones relacionadas con la financiación ilegal del Partido Popular que están todavía en marcha.

Galán respondió así a la pregunta sobre cuándo pondrá Bárcenas en manos de la justicia una supuesta grabación en la que puede escucharse al fallecido tesorero del PP Álvaro Lapuerta detallar entregas de dinero mensuales a miembros del partido, supuestamente sobresueldos con dinero negro, entre ellos a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.

Se hará “en las piezas que correspondan”, señaló.

“No tiene por qué ser en esta que se va a juzgar la semana que viene. De todos modos, hay que tener en cuenta que él ha dispuesto de mucha documentación que se reservó y le han sustraído. No lo digo yo, es lo que se instruye en la operación Kitchen”, dijo.

“No puedo adelantar si Luis dispone de documentación que vincule alguna donación con concesiones o concursos concretos adjudicados desde administraciones gestionadas por personas del PP –según el letrado–, pero debo decir en descargo de las empresas generalmente citadas que ni mucho menos entregaron cantidades con ese fin”.

Y añadió: “¿Puede haber algún caso de alguna comisión finalista? Eso no se va a enjuiciar aquí, se enjuiciará en el contexto del caso sobre ese tipo de comisiones que aún está en fase de instrucción. Ahora es adelantar mucho”.

Gustavo Galán, abogado defensor de Luis Bárcenas desde hace poco más de un mes y medio, ratificaba ayer que el expresidente Mariano Rajoy era conocedor del pago de sobresueldos con dinero B, según lo afirmado por su cliente en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción.

En ese escrito, Bárcenas “refiere una conversación que tiene con Rajoy, en el despacho de don Mariano, a principios de 2009, sobre lo que se va a enjuiciar a partir del lunes que viene”, en referencia a la vista oral por el llamado caso por la caja B del PP, declaró Galán.

En todo caso, el abogado aclaró que la de Bárcenas no es una estrategia para reducir condena: “Ya ha cumplido cuatro años y medio y ya puede acceder al tercer grado, no tiene lógica esa finalidad”.

“Mi recomendación es que no puede estar callado, ha estado muchos años así, pero eso tiene un coste de imagen”.

Los principales partidos reprocharon ayer que el PP de Casado se esconda en el pasado para no responder a las acusaciones del extesorero.

La actual dirección se desvinculó el miércoles de estas acusaciones, y ayer Javier Maroto ejerció de nuevo de portavoz para defender que con Pablo Casado el PP tiene “tolerancia cero” con la corrupción y que ni siquiera conocen al extesorero, cuyas revelaciones atribuyen a la estrategia de un “preso”.

El portavoz del PP en el Senado defendió la honestidad de Rajoy, aunque dijo que “si alguien ha hecho algo mal, da igual quien sea, que lo pague”.

Explicaciones que no convencieron, sin embargo, a PSOE, Unidas Podemos, Cs o ERC, que piden que no mire hacia otro lado ante las revelaciones “apabullantes” de Bárcenas, en palabras del dirigente de Cs, Edmundo Bal.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que “sigo convencido de la honorabilidad, en toda su carrera política, de Mariano Rajoy; no tengo dudas, lo he dicho hace tiempo y me reafirmo”.

Y añadió que las estrategias de defensa de personas “condenadas” corresponden al acusado y a su abogado, por lo que no cree aportar nada comentándolas.