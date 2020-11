BBVA y el Sabadell conversan sobre una eventual fusión

···BBVA acordó con The PNC Financial Services Group la venta del cien por cien de su filial BBVA USA Bancshares, sociedad titular, a su vez, de la totalidad del capital social del banco BBVA USA, así como de otras sociedades del grupo en Estados Unidos por aproximadamente 9.700 millones de euros. En un hecho relevante remitido ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del que informa Efe, BBVA explicó que el acuerdo no incluye la venta del negocio institucional del grupo desarrollado a través de su bróker dealer BBVA Securities Inc. ni la participación en Propel Venture Partners US Fund I, L.P. El negocio excluido será transmitido por parte de BBVA USA Bancshares a entidades del grupo antes del cierre de la operación. Seguirá desarrollando el negocio mayorista a través de su sucursal en Nueva York. El cierre de la operación se espera para mediados de 2021.