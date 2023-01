Biden recuerda a Luther King en plena crisis de la democracia

Washington. El presidente estadounidense, Joe Biden, participó este domingo en una misa en recuerdo de Martin Luther King –quien habría cumplido 94 años de no haber sido asesinado– y ofreció un discurso en el que habló del “momento crítico” que viven Estados Unidos y el mundo y de lo necesario de seguir luchando por la democracia. Aunque no se refirió a la crisis que atraviesa por el hallazgo de numerosos documentos clasificados en su casa y en su oficina, el mandatario hablo de oscuridad y de redención: “No necesito decir que no siempre estamos en nuestro mejor momento. Somos falibles, fallamos y perdemos fe, pero la historia nos enseña que por muy oscura que sea la noche, la alegría llega por la mañana”, divulgaba el mandatario norteamericano. EFE