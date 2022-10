Borrell avisa a Rusia de que un ataque nuclear sería respondido con la “aniquilación” total de su ejército

Bruselas. El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, advirtió ayer de que un potencial ataque nuclear de Moscú contra Ucrania provocaría una “respuesta militar” occidental tan “poderosa” que “aniquilaría” al ejército ruso, por lo que instó al presidente ruso, Vladimir Putin, a no “marcarse un farol”. “Putin no puede permitirse marcarse un farol. Tiene que quedar claro que quienes apoyamos a Ucrania, la UE y sus Estados miembros, Estados Unidos y la OTAN tampoco se están marcando un farol. Y cualquier ataque nuclear contra Ucrania provocaría una respuesta, no nuclear, pero una respuesta militar tan poderosa que el ejército ruso será aniquilado”, dijo Borrell en un acto en el Colegio de Europa en Brujas (Bélgica). Borrell, que presentó este jueves el proyecto piloto de la Academia Diplomática Europea con la que el bloque comunitario quiere formar a sus propios diplomáticos, expresó su preocupación por que aún haya cinco países (Rusia incluida) que rechazaron este miércoles condenar las anexiones rusas de territorio ucraniano en la Asamblea General de la ONU y otros 35, entre otros China, Sudáfrica e India, que se abstuvieron en este voto. “Un 20 % de la comunidad global decidió ni apoyar ni rechazar las anexiones rusas. Para mí, son demasiados. Estamos contentos porque la botella está bastante llena, pero aún está un poco vacía. Tenemos que seguir trabajando para hacer que el mundo rechace aún con más claridad esta guerra”, dijo Borrell, que reconoció que en muchas ocasiones la diplomacia no solo va sobre valores, sino también de intereses y dependencia de Moscú. El proyecto de la Academia Diplomática Europea busca formar a los futuros diplomáticos de la UE en áreas como la política exterior y de seguridad del bloque, y que adquieran las competencias y las habilidades necesarias para “impulsar y defender con efectividad los principios e intereses” de club comunitario en el mundo. EFE