Cadenas de restaurantes resisten en Rusia mientras McDonald’s echa el cierre

Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá como respuesta a la invasión de Ucrania están provocando el cese de muchas multinacionales en suelo ruso. Irse, quedarse o entregar el poder del negocio eran las tres opciones que el viceprimer ministro ruso, Andrei Belovsov les daba, abriendo una puerta a aquellas corporaciones extranjeras que quisiesen salir del país a protecciones de bancarrota acelerada o, si querían pensárselo mejor (pues Rusia es un importante mercado para muchas marcas), a entregar sus participaciones a administraciones locales hasta que decidiesen regresar en el futuro.

Así las cosas, el sector financiero fue el más drástico en su postura. Visa, MasterCard y American Express anunciaron que ya no se podrán hacer transacciones con Rusia a través de sus plataformas después de que los bancos rusos quedasen excluidos del sistema financiero internacional SWIFT. Lo mismo hizo PayPal, que suspendió trasacciones con el país. Pero Rusia tenía un as en la manga y ahora sus oficinas de Sberbank, Alfa Bank y Tintoff anunciaron que en breve comenzarán a emitir tarjetas de la empresa china Union Pay, aceptada en 180 países en todo el mundo.

A los bancos occidentales le siguieron las grandes tecnológicas, como Google y Amazon, que restringieron sus servicios en el territorio ruso, de igual modo que hizo Apple, que también bloqueó Apple Pay y deshabilitó, como hizo Google Maps, el mapa de Ucrania para ser consultado en territorio Ruso (para no facilitar las estrategias de ataque del ejército invasor).

En el ámbito de los ordenadores, HP dejará de anunciarse y vender sus productos. A esta empresa se suman Dell y los fabricantes de chips más importantes (Intel, AMD y GlobalFoundries). También los softwares empresariales Oracle y SAP interrumpirán su actividad. Y el gigante Microsoft, que hizo caer todos los servicios de Windows, Office y Xbox en el país. Y, aunque China podría ser hacia donde mirar ahora, con compañías como Xiomi, hay algunas que ya han rechazado tajantemente el ser la alternativa, como Lenovo, que retiró sus productos.

En el sector audiovisual y de las redes sociales, muy vinculado al anterior, se siguen los mismos pasos. La plataforma de las series por excelencia, Netflix, cesó todas sus producciones originales en Rusia y canceló la adquisición de futuros proyectos allí. Spotify, por su parte, eliminó el contenido de los canales de televisión Rusia Today y Sputnik, financiados por el Gobierno ruso. Meta (Facebook e Instagram) tampoco funcionan, ni Google, ni Twitter ni la china Tik Tok. Lo mismo pasa con Disney, Sony, Universal, Paramount y Warner Bros. Y Movistar y Vodafone cesaron también la emisión de Rusia Today en sus servicios de televisión de pago.

Ya pasando al téxtil, para nadie es novedad el comentar que el gigante gallego Inditex cerró sus 502 tiendas en Rusia (su segundo mercado más importante después de España). Pero también lo hicieron Nike, Adidas, H&M (especial importancia por tratarse de una firma sueca, país que siempre había tendido a la neutralidad con Rusia) y la marca de joyería Tous. El grupo Tendam (Cortefiel, Springfield y Pedro del Hierro) también cerró sus 50 establecimientos en el país y después le siguieron Mango, Chanel y Hermés, Padra y LMHV.

Finalmente, la industria de la automoción se volcó totalmente en condenar el conflicto: Ford, Toyota, Mitsubishi, Honda, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, General Motors, Jaguar Land Rover, Aston Martin, Renault y Harley-Davison, entre otras, desaparecerán del mercado ruso.

LAS FRANQUICIAS LIMITAN LA TOMA DE DECISIONES. En la parte contraria se encontrarían los grandes grupos de restauración a nivel internacional y las cadenas de alimentación. De las más conocidas, solo McDonald’s se decidió a tomar este lunes la decisión de cerrar temporalmente sus locales en Rusia: 850, con 62.000 empleados. Mientras otros gigantes de la comida rápida como Burguer King se quedarán por el momento. Lo mismo Papa John’s, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, el grupo Yum Brands (propietario de conocidos restaurantes como KFC, Taco Bell o Pizza Hut), el grupo AmRest (dueño de las hamburgueserías Blue Frog). Nestlé, Danone, por su parte, aún no se han pronunciado.

¿Cómo es posible? ¿Este sector no se encuentra comprometido con el conflicto de Ucrania? En muchos casos no es así, pues por ejemplo Burguer King están presentes en el país con redes de franquicias, por su propio modelo de negocio y expansión internacional. Esto quiere decir que, normalmente, en el contrato entre la marca y el franquiciado, se estipula que es este último el responsable de decidir si mantiene abierto o no su negocio, de ahí que no sean las propias marcas las que pueden determinar si siguen operando.

Sin embargo, sí hay casos donde las marcas pueden decidir y no lo hacen a favor de abandonar el país. El ejemplo es Coca-Cola, que a pesar de tener origen estadounidense y de que su país decidiese posicionarse en contra del conflicto, imponiendo duras sanciones al régimen de Putin, anunció hace dias que sus instalaciones seguirán operando con normalidad. Las reacciones no se han hecho esperar y en Twitter ya es viral el hashtag #boicotCocacola, para dejar de comprar su productos en Occidente.