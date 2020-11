Una campaña calmada en la que no hubo grandes propuestas

TRABAJO DEL HIJO DE BIDEN EN CHINA. Se ha hablado mucho del trabajo del hijo de Biden en China y de la empresa energética que tiene en Ucrania. ¿Es esto ético? Biden asegura que “no hay nada que no sea ético, da la impresión de que he hecho algo indebido, cuando hubo muchas personas durante el proceso de institución del presidente (Obama) que dijeron claramente que nada de lo que se hizo estaba mal hecho”.

LÍOS CON UCRANIA. “El que se metió en líos en Ucrania fue este señor de aquí cuando intentó manejar al Gobierno ucraniano para que sacara trapos sucios de mí y de mi familia”, acusa el candidato. “Mi hijo no se ha lucrado de la forma en la que está diciendo el presidente y sus aliados”, afirma, ya que “la única persona que ha hecho dinero en China, él”.

SU HIJO SE BENEFICIÓ. Trump le rebate asegurando que “su hijo no veía ingresos desde hacía mucho tiempo; no tenía ingresos ni trabajo y, en cuanto se convirtió en vicepresidente, pese a que no tenía la mejor reputación del mundo, le empezaron a pagar 183.000 dólares al mes y le dieron un pago anticipado”. Biden se mantiene en que “no hay ninguna base, se ha investigado y se ha comprobado que no se hizo nada mal en Ucrania”.

Conocido por todos es que el presidente hizo promoción de sus negocios y hoteles en el exterior y que tenía una cuenta en China. “Tengo muchas cuentas por todo el mundo y esa en concreto se cerró en 2015”, defiende Trump, añadiendo que “estaba

pensando en hacer negocios allí, sí, pero al final no me gustó y decidí no hacerlos, y cerré esa cuenta”. De tal manera que asegura que llegó limpio a la presidencia, “no como él que siendo vicepresidente tenía a su hijo y a sus hermanos enriqueciéndose como una aspiradora”.

En opinión de Biden, las relaciones con China deberían ser “jugando con las mismas reglas internacionales y no haría lo que ha hecho Trump”. “Me aseguraría de que para hacer negocios con China o tener propiedades de lujo allí tengas que tener un socio; también que cumpla las reglas del juego; y no me rodearía de personas como el presidente chino o el de Corea, buscando hacerle aliado”.

ARANCELES. Ante esta acusación de amistades, el presidente sentencia que “eso es mentira”. “Puse un arancel del 25 % en el acero a China, porque estaban robando nuestro acero, y conseguí que pagasen 28.000 millones de dólares, devaluando su divisa, a los agricultores”, asevera.

SE EVITÓ UNA GUERRA CON COREA. Además, ante las conocidas reuniones con Corea del Norte, Trump asegura que “podíamos haber entrado en guerra con ellos, y sería una guerra nuclear; había un plan de capacidades nucleares; pero yo he tenido buena relación con él, por contra de Obama, y he conseguido que no estalle ninguna guerra”. “Hace dos meses entraron en una zona concreta y parecía que iba a haber problemas, pero yo dije que no, para que no estallara una guerra que dejase millones de muertos”, sentencia.