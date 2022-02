Casado no dimite y gana tiempo convocando para dentro de una semana a la Junta Directiva del PP

MADRID. EP. El presidente del PP, Pablo Casado, ha decidido ganar tiempo y convocará el próximo lunes a la Junta Directiva Nacional, máximo órgano del partido entre congresos, según ha decidido por unanimidad el comité de dirección del partido después de una reunión de más de siete horas. De esta forma, opta por resistir pese a las peticiones de dimisión que están realizando distintos cargos del partido, que defienden la convocatoria de un congreso extraordinario. Casado anuncia esta reunión de la Junta Directiva Nacional del PP para dentro de una semana, un plazo que le permitirá mantener contactos con el objetivo buscar consensos con los territorios. Fuentes de su equipo han asegurado a Europa Press que su intención sería reforzar la Ejecutiva integrando a personas cercanas a 'barones' territoriales como Alberto Núñez Feijóo o Juanma Moreno.

Pese a las fuertes presiones internas, el líder del PP se ha negado este lunes a presentar su dimisión y apuesta por medir sus fuerzas con los barones territoriales en una Junta Directiva Nacional, el órgano que tiene capacidad para convocar los congresos del partido. El congreso extraordinario del PP que ya solicitan algunos cargos del partido para buscar una salida a esta crisis interna exige una mayoría de los tercios de la Junta Directiva Nacional para forzar su convocatoria, según recogen los Estatutos del PP.

DEBE INCLUIRSE EN EL ORDEN DEL DÍA. En concreto, los Estatutos del PP señalan que la celebración de un congreso extraordinario exige debate previo, fijado en el orden del día de la Junta Directiva y resolución final de convocarlo adoptada “por la mayoría de dos tercios de los componentes de aquella”, que supera los 300 miembros. La Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, puede convocarla el presidente del partido, Pablo Casado, pero también puede hacerse con carácter extraordinario por acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional o a solicitud de tres quintos de sus vocales.

Los Estatutos señalan además que el plazo mínimo que habrá de mediar entre la fecha de la convocatoria y la de celebración “será de mes y medio si se trata del congreso nacional”. Eso sí, añaden que podrá ser convocado un congreso extraordinario “en casos de excepcional urgencia, con tan solo treinta días de antelación, haciendo constar en la convocatoria el motivo de convocar y las causas que fundamentan la urgencia”.

CONVOCATORIA DE CARGOS AFINES. El líder del PP, Pablo Casado, y el secretario general de la formación Teodoro García Egea, intentaron medir sus fuerzas y convocaron a diputados, senadores y cargos provinciales afines para que acudiesen a la sede nacional del PP, en un momento en que va creciendo la presión interna para que se marche. La convocatoria se produjo este lunes por la mañana y se les emplazó a acudir a la sede nacional del partido a las 17.30 horas del mismo lunes, si bien se prevé que acudan más cargos este martes, han señalado a Europa Press las fuentes consultadas. Muchos han sido citados antes de la reunión del comité de dirección nacional del PP -que ha arrancado a las 11.00 horas-- y se prolongó por la tarde por el intenso debate interno.

Entre los miembros del PP que llegaron el lunes por la tarde a Génova se encuentran los diputados Edurne Uriarte, Diego Movellán, Andrés Lorite, José Ortiz, Ramón Herrera y Vicente Betoret, cuya entrada en la sede del partido han podido captar los medios gráficos. También han sido convocados los presidentes provinciales de Almería, Jaén, Córdoba, Sevilla, Cáceres y Badajoz, pero se preveía que asistiesen más en próximas horas. Según uno de esos diputados que ha acudido a la sede del PP, Casado no puede dimitir porque supondría darles la razón y ven muy injusto que se solicite la salida del líder del PP por una filtración.

Además, ha trasladado personalmente a la dirección que Casado debe aguantar al menos hasta el congreso nacional que está previsto para julio. Esta convocatoria se interpreta como un intento de medir fuerzas, en medio de la profunda crisis interna que vive el partido y cuando hay cada vez más barones territoriales que piden un "congreso urgente" y defienden la convocatoria de un congreso extraordinario, han señalado las fuentes consultadas.

PRESIÓN DE LOS BARONES. Mientras tanto cada vez más cargos enseñan a Casado la puerta de salida. Este lunes se han producido mensajes contundentes, como el del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha emplazado a Casado a tomar una "última decisión" ante la situación de "colapso" que vive el partido. "Si no se zanja en el primer tiempo, tiene que zanjarla en el segundo y definitivo", ha requerido. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que la situación es "insostenible" y ha resaltado que "hace falta un giro absoluto por el bien de España".

También el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha solicitado al partido escuchar a sus "bases" para una "solución urgente" al conflicto porque España "no se merece esto". Más duro se ha expresado el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, quien ha avisado que esto es ya un "divorcio traumático con el sentir de los afiliados" y que no pueden quedarse "tocando la lira observando el incendio". Asimismo, la presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, se ha sumado a las palabras del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para pedir con "urgencia" que Pablo Casado "tome una decisión" acerca de la crisis interna. Sin embargo, fuentes de la dirección nacional del PP aseguran que Pablo Casado busca hacer las cosas de forma "ordenada" y no apuesta en este momento por marcharse por entender que no se puede dejar al partido descabezado hasta un congreso.