Combustibles y alimentación hacen escalar hasta el 8,7 % al IPC en mayo

La vida sigue encareciéndose. El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,8 % en mayo en relación al mes anterior, incrementando su tasa interanual nada menos que cuatro décimas, hasta el 8,7 %. La subida, principalmente, se debe al encarecimiento de las gasolinas y de los alimentos, bienes de primera necesidad para las familias de los que no pueden prescindir cuesten lo que cuesten, lo que ahoga su capacidad adquisitiva cada vez más.

Estos datos se extraen del primer avance del IPC de mayo publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que refleja que la inflación, por tanto, retoma en este mes los ascensos después de que en abril se moderara 1,5 puntos de golpe, hasta quedarse en el 8,3 %.

El dato de mayo, del 8,7 %, que deberá ser confirmado por Estadística a mediados del mes que viene, está 1,1 puntos por debajo del pico de marzo, cuando el IPC llegó a alcanzar el 9,8 %, su tasa más alta en casi 37 años. Y pudo haber sido peor.

Y es que desde Estadística señalan que a pesar de ese incremento con respecto a los precios de mayo de 2021 de los carburantes y los alimentos y bebidas no alcohólicas, los precios de la electricidad (el gran fantasma de las facturas de los hogares españoles) bajaron frente al repunte que habían registrado en igual mes del año pasado.

Por contra, el precio medio de la gasolina en España tocó un nuevo máximo histórico, al situarse en 1,94 euros por litro, cifra inédita por segunda semana consecutiva. El diésel, a pesar de que baja un 1,06 %, hasta los 1,867 euros el litro, sigue marcando un precio mayor que en la media de la Unión Europea (1,856 euros el litro).

No obstante, los precios que pagan los consumidores en el surtidor, afortunadamente, no alcanzan este récord debido al descuento obligatorio de 20 céntimos que aprobó el Gobierno, cuya aplicación, cabe recordar, está vigente desde el 1 de abril, pero finalizará, si no hay renovación, el 30 de junio.

Aunque todo parece indicar que sí la habrá, y es que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, dijo este lunes que el Gobierno pronto tomará la decisión de extender las medidas aprobadas en el plan nacional de respuesta ante las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, con el objetivo de contener la inflación. Y, precisamente, una de esas medidas son los 20 céntimos por litro de combustible subvencionados.

En este sentido, la ministra precisó que el Gobierno está analizando la eficacia de estas medidas para tomar las mejores decisiones. “Seguimos trabajando en medidas para frenar los precios, especialmente los precios energéticos y de materias primas, que es donde está el problema” para las familias y la competitividad de las empresas, añadió.

LA INFLACIÓN SUBYACENTe bate marcas dESDE 1995. El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que aumentó en mayo medio punto, hasta el 4,9 %, su valor más alto desde octubre de 1995. De este modo, la subyacente se sitúa casi cuatro puntos por debajo de la tasa del IPC general.

MAYOR SUBIDA MENSUAL EN UN MES DE MAYO DESDE el del año 2018. En tasa mensual, el IPC registró en mayo un repunte del 0,8 % respecto a abril, en contraste con la rebaja del 0,2 % experimentada el mes anterior. Se trata de la mayor subida de la inflación en un mes de mayo desde el año 2018.

En el quinto mes de 2022, el IPC armonizado situó su tasa interanual en el 8,5 %, dos décimas más que en abril. Por su parte, el indicador adelantado del IPC armonizado aumentó un 0,7 % en tasa mensual.

PREVISIÓN: DESACELERACIÓN CON posibles OSCILACIoNes EN VERANO. Ante estos datos, el Gobierno mantuvo este lunes la previsión de que la inflación irá desacelerándose progresivamente durante la segunda parte del año, “sin descartar oscilaciones durante los meses de verano”, derivadas de posibles efectos base y teniendo en cuenta la incertidumbre económica reinante en el contexto mundial actual.