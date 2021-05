¿Cómo debería renovarse el islam?

Los seres humanos, los más complejos de todos los seres vivos, tienen una naturaleza compuesta, y es precisamente debido a esa diversidad por lo que se han definido a sí mismos de muchos modos diferentes. Poseen unas capacidades cognitivas mucho más desarrolladas que los demás animales, y es en el ámbito de las mismas en que sintieron la necesidad de crear “realidades imaginarias”, una de las cuales, pero no la única, es la religión. Como las demás realidades imaginarias, es la religión lo que permite conferirle sentido a la vida y adquirir la fuerza para poder sobrellevarla en las circunstancias más adversas. Esa es una de las razones por las que los seres humanos han practicado las religiones a lo largo de la mayor parte de su historia, razón por la cual se ha definido a su especie como homo religiosus, una definición que sigue siendo válida desde los orígenes de la humanidad hasta la actualidad, porque formas de vida e instituciones religiosas las ha habido, si no en todas las culturas, si por lo menos en la mayoría de ellas. La religión aún no ha desaparecido, sino que se ha ido transformando y evolucionando, como el resto de los aspectos de la vida humana, y ha desempeñado un papel esencial en todos los procesos de formación de comunidades, creación de civilizaciones, en los modos en los que se han dado sentidos diferentes a la vida, y en los procesos de creación y sistematización de las normas morales. En este sentido la religión continúa siendo parte esencial de la mayoría de las sociedades actuales.

Sin embargo hay que reconocer que, a pesar de que en su propia esencia las religiones sirven para curar las heridas morales y aliviar el sufrimiento y la miseria, también han sido durante siglos la causa de muchas guerras, de mucho dolor, de sufrimientos inimaginables y de una violencia a veces desaforada. Es lo que ocurrió cuando una religión se enfrentó con otra, o cuando se mezcló con el poder y la política. Solo desde hace poco Occidente se ha dado cuenta de que la religión existe y seguirá existiendo, y que por eso es necesario repensarla, tanto en su esencia como en las relaciones entre las diferentes religiones. Y, lo que es más importante, ha visto que es imprescindible separar la religión del estado. Fruto de estos esfuerzos fue el nacimiento de los estados no confesionales, que saben que su deber es proteger los derechos de las personas, entre los que está el de practicar su religión, y que no pueden favorecer a una religión frente a las demás, ni tampoco prohibir a ninguna.

Pero esta separación de la religión y el estado no se ha dado en todos los países del mundo. De las tres grandes religiones monoteístas, solo dos, el judaísmo y el cristianismo, han llegado tener claro cómo deben ser las relaciones entre la religión y el estado. En palabras del gran rabino Jonathan Sacks: “el judaísmo es la primera religión que se tuvo que enfrentar con la realidad de la dispersión geográfica”, y por eso “nunca pretendió ser la única religión verdadera... en el judaísmo no es necesario ser judío para logar la salvación y poder reunirse con Dios”. Esto es a lo que él ha llamado “la dignidad de ser diferente”.

También el cristianismo se transformó mediante una serie de cambios sin precedentes, gracias al Concilio Vaticano II (1962-1965), en temas tan importantes como los derechos humanos, la dignidad de la vida, la relación con las otras iglesias cristianas y con las religiones no cristianas, que pasaron a ser contempladas con otros ojos. Reconoció la validez de otras religiones, en tanto que todas ellas compartan los mismos preceptos morales fundamentales. Animó a los católicos a abrirse al diálogo con la iglesia ortodoxa y las iglesias protestantes, así como con los judíos y musulmanes. Ese Concilio no solo defendió el principio de la libertad religiosa como un derecho fundamental, sino que propugnó la separación de la iglesia y el estado, porque sostuvo que la base de una sociedad política ha de ser una Constitución que defienda los derechos humanos de todas y cada una de las personas, sin depender de la religión que practiquen.

Por el contrario el islam, que es la más moderna de las tres religiones monoteístas, defiende su carácter exclusivista y niega el valor de todas las demás religiones, por considerarlas como algo imperfecto y obsoleto. Pero es que además de ello el islam ha sido, y sigue siendo, un elemento esencial a la hora de definir el Estado. Esta negación del valor de las otras religiones en nuestro mundo globalizado es un problema, tanto para quienes creen en él como para el resto de la humanidad. Su injerencia en el mundo de la política ha vaciado al islam de su valor religioso fundamental, sobre todo cuando ha tenido como consecuencia la privación para miles y miles de personas de sus derechos fundamentales en muchas sociedades islamistas, que solo quieren proteger al islam y a sus fieles. Es teniendo en cuenta estos hechos por lo que es necesario plantear un serie de cambios fundamentales.

En primer lugar el islam, como muchas otras religiones monoteístas, debe intentar delimitar su propio ámbito y dejar que los estados y las sociedades sean gobernadas conforme al derecho, sin querer controlar las bases de la jurisprudencia en función de criterios teológicos. Para poder conseguirlo los teólogos musulmanes, ya sean muftíes, ayatolas o ulemas, deberían reunirse e intentar elaborar unos principios comunes, para que el Corán deje de ser interpretado al pie de la letra. Como, por ejemplo, cuando dice: Al ladrón y a la ladrona, cortadles las manos como retribución de lo que han cometido, como castigo ejemplar de Dios (5:38); o: pega a tu esposa (en determinadas circunstancias) (4:34); o: si alguien desea una religión diferente del islam, no se le aceptará y en la otra vida será de los que pierdan (3:85), etc.

En segundo lugar el islam no puede seguir siendo obligatorio y pretender que todas las personas deben escuchar la misma música, comer la misma comida, vestirse de la misma forma y con ropas del mismo color, o practicar los mismos deportes, etc. Muchos de nosotros creemos que a causa de esto muchas personas pueden llegar a estar enfermas y a ser muy infelices. Y es que si se pretende imponer una religión a un pueblo –lo que ocurre en muchos países musulmanes– no hay ninguna opción para poder ser diferente y pensar por cuenta propia, y por eso la gente acaba por enfermar. En estas circunstancias la religión se convierte en algo muy desagradable, y lejos de contribuir a mejorar a las personas, las conduce al desequilibrio emocional, y los convierte en resentidos, débiles y vulnerables. Esta es la consecuencia de la imposición de una religión y de su manipulación política: la religión pierde todo su contenido genuino y en vez de ser una solución se convierte en un problema. Por desgracia éste es el caso del islam.

La solución consistiría en separar a la iglesia del estado y dejar que la religión se desarrollase en la esfera personal. Si una persona puede elegir con libertad ser religiosa, o no serlo, será capaz de comprender que el bien y el mal tienen unas raíces comunes, y que esas raíces son además universales, y así podrá asumir sus responsabilidades y llevar una vida auténtica y conforme a la razón. Quién sea religioso podrá enriquecer su vida gracias a su religión libre y sana, y quien no lo sea también lo será en función de sus auténticas creencias.

En la actualidad muchas personas llevan una vida oculta en muchos países, oprimidos por las cadenas del islam. Si quisiesen dejar su religión no podrían hacerlo abiertamente, y por eso acaban odiando a la propia religión y a quienes la practican. Si a alguien se le ocurre decir que el Corán solo es una bella obra literaria escrita por el Profeta y sus discípulos, y que por eso no puede ser tomada al pie de la letra, será inmediatamente condenado a muerte. Y eso es muestra de que el islam, cuando se entremezcla con el poder, no está seguro de sí mismo y teme ser desplazado: Es por eso por lo que se hacen tantas cosas horribles en nombre del islam.

Cualquiera que tenga un conocimiento mínimo de lo que es el islam estará de acuerdo en que es casi imposible introducir en él el mínimo cambio, porque Muhammad no solo fue el Profeta que predicó el mensaje de Dios, sino también el jefe del estado que él mismo creó. Los primeros cuatro califas que le sucedieron también fueron jefes del estado y líderes militares que hicieron la guerra. El Corán prohíbe cualquier cambio de su texto, porque es la palabra de Dios, y por eso hay poco espacio para el pluralismo. Para el islam no hay fuentes del derecho meramente humanas, sino una única ley para los creyentes, la Santa Ley de Dios, conocida por la revelación. No se puede cambiar y en teoría nadie podría quitarle ni añadirle un artículo. Por eso es tan difícil reivindicar la separación de la iglesia y el estado, y reconocer los derechos de otras religiones.

Pero, más o pronto o más tarde, tendrán que llegar esos cambios, porque la historia nos enseña que el mundo pude ser muy cruel cuando se mueve hacia adelante, y que ni se para ni mira hacia atrás. No se puede retroceder al mundo de hace catorce siglos, cuando se logró la expansión del islam mediante la yihad. No hay más camino que el más difícil: cambiar.