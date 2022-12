Condenan a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a Cristina Fernández por corrupción

Un tribunal argentino ha condenado este martes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por un delito de corrupción, en el marco de la conocida como ‘causa Vialidad’, aunque la sentencia aún puede ser recurrida.

Fernández había sido acusada de participar en una trama para defraudar al Estado a través de la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su gestión como presidenta (2007-2015) y la del expresidente y su marido difunto, Néstor Kirchner (2003-2007).

Asimismo, ha sido absuelta del delito de asociación para delinquir, por lo que la sentencia no ha sido tan amplia como esperaba los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que habían pedido para ella doce años de cárcel.

Fernández ha reaccionado acto seguido a la sentencia denunciando ser víctima de un “Estado paralelo” y de “una mafia judicial” y ha remarcado que cuando era presidente de Argentina no tenía ni “manejo de las leyes que son aprobadas” en el Legislativo ni “tampoco administra el presupuesto”.

“Como me habrán escuchado durante los alegatos, probé que, de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de la leyes que son aprobadas por diputados y senadores. Dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Yo no legislo, para eso están los diputados y los senadores”, se ha defendido.

“El presidente de la república tampoco administra ni ejecuta el presupuesto”, ha enfatizado Fernández, quien ha insistido en una campaña en su contra. “Esta condena estaba ya escrita”, ha denunciado.

“ME QUIEREN PRESA O MUERTA”

En su extensa respuesta, Fernández ha señalado que “la condena real no es la prisión”, sino “la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos” y ha anunciado que no se presentará a las elecciones de 2023. “Condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo”, ha dicho.

“Este es el poder económico y mediático que controla en una suerte de estado paralelo y que coarta permanentemente”, ha denunciado Fernández, quien también ha puesto el foco sobre el periodismo y aquellos medios de comunicación “cómplices” con los “expedientes y condenas” que no tienen cabida en la Constitución.

Fernández también ha tenido ocasión de hablar del intento de homicidio que sufrió hace unos meses, afirmando que quizás no tenga ocasión de volver a hacerlo ya que puede que acabe antes en la cárcel. “Presa o muerta me quieren”, ha dicho.

CONDENA

Además de Fernández, el Tribunal Oral Federal 2 también ha condenado a seis años de cárcel al empresario Lázaro Báez, cuya empresa, Austral Construcciones, recibió el medio centenar de proyectos que han sido investigados, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ha recibido la misma pena que la vicepresidenta.

El resto de los once acusados han recibido penas de cárcel que oscilan entre los tres años y seis meses y los seis años. El tribunal ha pedido también decomisar a los condenados 84.000 millones de pesos argentinos (unos 474.000 euros). Los jueces disponen ahora de un período de 40 días hábiles para dar a conocer sus argumentos, aunque podría alargarse debido a la cercanía de las fiestas navideñas.

Ante la expectativa que ha levantado la lectura del veredicto, que se ha hecho a través de videoconferencia, se ha intensificado la seguridad de los principales tribunales federales de Buenos Aires, que han permanecido vallados desde la víspera y rodeados por un fuerte operativos policial.



MADRID. E.P.