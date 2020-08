Confía el Kremlin en que el caso Navalni no le afecte en Occidente

El Kremlin expresó ayer su confianza en que la situación en torno al opositor ruso Alexéi Navalni, presuntamente envenenado y en coma en una clínica alemana, no afecte a las relaciones de Rusia con Occidente, que demanda una investigación criminal.

“Está claro que no querríamos algo así. Además, porque no hay ningún motivo para ello”, afirmó a la prensa, al insistir en que no existen hasta ahora pruebas de que el opositor haya sido envenenado.

Según Peskov, el Kremlin está interesado como el que más en establecer qué causó el coma de Navalni, al que evita llamar por su nombre y al que se refiere únicamente como “el paciente”.

“Así lo llamamos. Eso no cambia el sentido de lo dicho”, alegó en referencia al opositor, organizador de las mayores protestas contra el Kremlin desde la caída de la Unión Soviética en 1991. “Se trata de un ciudadano ruso que está en coma y quisiéramos establecer cuáles fueron las causas. Queremos comprender y definir qué sucedió con el paciente, pero no lo hemos logrado hasta ahora”, indicó, según informa Efe.

El portavoz del Kremlin señaló que los “múltiples análisis” realizados por los médicos de la clínica siberiana en la que fue ingresado a raíz del presunto envenenamiento, “no ayudaron a establecer la presencia en el organismo de la sustancia responsable de su estado” de salud.

“No sabemos si los médicos alemanes establecieron cuál es esta sustancia. Las valoraciones tanto de nuestros médicos como las de los alemanes son iguales”, señaló.

Peskov aprovechó la ocasión para marcar distancia respecto a las intenciones del empresario y jefe de la compañía militar privada Wagner, Evgueni Prigozhin, conocido como el chef de Putin por organizar banquetes oficiales, quien anunció que llevará a Navalni a los tribunales para hacerle pagar una deuda cuantiosa que tiene con su compañía.

El portavoz recordó que este empresario “ha acudido en varias ocasiones a los tribunales para demandar publicaciones en su contra”.

Mientras, la Duma anunció que abrirá una investigación sobre la implicación en el caso de potencias extranjeras, que a su juicio buscarían desacreditar al Kremlin.

Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, pidió ayer una investigación “transparente, y aseguró que su país ayudará para que se “haga justicia” en este caso.

“El envenenamiento de Navalni conmocionó al mundo. El Reino Unido se solidariza con él y su familia. Necesitamos una investigación completa, transparente, sobre lo que ha pasado. Los autores deben rendir cuentas y el Reino Unido se unirá a los esfuerzos internacionales para asegurar que se hace justicia”, escribió en su Twitter.