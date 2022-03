Cronología de la guerra en el PP que culmina con Feijóo como relevo de Casado

Madrid. EFE. La elección este sábado en Sevilla de Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP, en sustitución de Pablo Casado, cierra una guerra interna que comenzó hace más de cuarenta días con el choque abierto entre la dirección saliente y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una implosión que tuvo como detonantes las denuncias de un presunto espionaje contra la presidenta madrileña por parte de Génova, que el equipo de Casado siempre negó, y dudas sobre la ejemplaridad de Ayuso por parte del líder del PP, por los contratos del Gobierno madrileño de los que se benefició el hermano de la presidenta.

Estas son las fechas más destacadas:



Febrero

Miércoles, 16 .- Varios medios de comunicación publican a última hora un supuesto intento de espionaje por orden de Génova contra Ayuso a través de medios del Ayuntamiento de Madrid. La dirección del partido emite un comunicado para desmentirlo.



Jueves, 17.- La jornada, marcada por tres comparecencias de prensa, empieza con la noticia de que Génova sospechaba desde septiembre de contratos para la compra de mascarillas de los que se habría beneficiado el hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, y pidió información sin obtenerla. A primera hora, el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, niega en rueda de prensa un espionaje a Ayuso desde el consistorio. Desde Sol, Ayuso remueve los cimientos del PP al acusar a la dirección y su entorno de querer acabar con ella. En una comparecencia sin preguntas, niega irregularidades en sus contratos. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, niega un dosier contra Ayuso, reprocha a la presidenta madrileña sus acusaciones "casi delictivas" contra Casado y anuncia la apertura de un expediente. Ángel Carromero, amigo de Casado desde Nuevas Generaciones y señalado como supuesto inductor del espionaje, dimite de su cargo como director general de coordinación de la alcaldía de Madrid.

La crisis hace implosionar al PP. Los cargos públicos toman bando y suenan las primeras voces pidiendo la dimisión de Egea. Casado telefonea a los presidentes de su formación.



Viernes, 18.- A primera hora, Casado defiende en una entrevista en la cadena Cope que los indicios contra Ayuso son suficientes para que alguien piense que ha podido haber "tráfico de influencias" y cifra el cobro de su hermano en 286.000 euros. Califica de "montaje" las acusaciones de espionaje. Minutos después y en la misma emisora, Ayuso admite que su hermano cobró una comisión, pero legal y sin su intervención. En un comunicado detalla que Tomás Díaz Ayuso cobró 55.580 euros por "gestiones realizadas para conseguir el material de China y su traslado a Madrid". Sus consejeros de Sanidad y Hacienda, Enrique Ruiz Escudero, y Javier Fernández Lasquetty, defienden la legalidad del contrato. Feijóo pide acabar con la hemorragia y juzga bastante lógicas las explicaciones de Ayuso. Los presidentes autonómicos, a excepción del de Murcia, Fernando López Miras, evitan tomar partido. Esa tarde, Casado y Ayuso se reúnen en Génova para buscar una solución al conflicto, en un encuentro que se hace público el sábado.



Sábado, 19.- Se hace pública la reunión, que no permite resolver la crisis y culmina con el anuncio del cierre del expediente abierto contra Díaz Ayuso. Las versiones del encuentro discrepan. Sol acusa a Casado de haber exigido que Ayuso negase la investigación en su contra para cerrar el expediente, Génova afirma que lo archivan a cambio de nada.

Fuera del foco, los presidentes del partido se unen en torno a Feijóo para pedir soluciones.



Domingo, 20.- Miles de seguidores de Ayuso convocados a las puertas de la sede del PP en Génova -unos 3.500 según la Delegación del Gobierno- piden la dimisión de Casado y de su número dos. Casado convoca a su Comité de Dirección al día siguiente, lunes.



Lunes, 21.- Se hace público el deseo del alcalde de Madrid de dejar la portavocía nacional del partido y éste no acude al Comité de Dirección, que comienza por la mañana. Entre tanto, Feijóo pide zanjar la crisis, los barones se apartan de Casado y Ayuso se autodescarta de la carrera para presidir el PP. Entre las soluciones que se proponen se exige ya dar voz a los afiliados, es decir, un congreso. Casado comprueba cómo ha perdido el apoyo de la mayor parte de su cúpula, con amenazas de dimisión, como las de sus tres portavoces parlamentarios, si no se convoca un cónclave. Tras nueve horas de reunión, se anuncia Junta Directiva para el lunes 28 de febrero, paso previo a un Congreso que, entonces, no se sabe si será ordinario o extraordinario.



Martes, 22.- Casado anuncia que se reúne el miércoles con los presidentes de su partido, por lo que faltará Isabel Díaz Ayuso, que no preside el partido en Madrid. Almeida formaliza su renuncia a la portavocía del partido. Los apoyos de Casado se desmoronan por minutos, en el Congreso de los Diputados hay parlamentarios que piden una gestora y otros, algunos antes cercanos a Casado, emiten un comunicado pidiendo el cese de Egea como número dos y un congreso extraordinario. Se conocen las primeras dimisiones en la cúpula del partido, las de Belén Hoyo y Andrea Levy. El PP anuncia que la Junta Directiva, que finalmente es el 1 de marzo, convocará un congreso extraordinario y casi al tiempo se conoce la dimisión de Teodoro García Egea como secretario general, que en la Sexta asegura que siempre será leal a Casado y mantiene que no ha hecho "nada malo".



Miércoles, 23.- Casado acude al Congreso para preguntar al presidente Pedro Sánchez y reivindica la política como la "defensa de los más nobles principios y valores, el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros". Es aplaudido en pie por sus diputados y Sánchez le desea "lo mejor" al tiempo que promete que no habrá elecciones. Casado no da la dúplica y abandona el hemiciclo en solitario. Por la tarde, recibe a los barones en Génova. Primero a Feijóo, en un aparte, después al resto. Juntos buscan una salida a la crisis en un encuentro que se extiende durante más de cuatro horas y que culmina pasadas las 1.30 horas. Aunque algunos le pidieron su marcha esa misma noche, los barones finalmente acuerdan que puede seguir al frente del partido hasta el congreso extraordinario de abril, pero queda apartado del día a día y se designa a una coordinadora general, Cuca Gamarra, hasta el cónclave. Todos aclaman a Feijóo como sucesor, pero éste no confirma por el momento su candidatura.



Marzo

Martes 1.- La Junta Directiva del PP convoca formalmente el XX Congreso los días 1 y 2 de abril, tras un discurso en abierto de Casado en el que dice tener la conciencia muy tranquila, pero donde asegura que no merecía la reacción en su contra. Ayuso denuncia a puerta cerrada una persecución y, ante los medios, pide expulsiones en la formación. El presidente del Comité Organizador, el eurodiputado Esteban González Pons, anuncia en rueda de prensa el cierre formal del expediente contra Ayuso.



Miércoles, 2.- Feijóo oficializa su candidatura a presidir el PP, en un acto multitudinario en el Multiusos Fontes do Sar, en Santiago de Compostela, ante la Junta Directiva del PPdeG.



Jueves, 3.- Alexia Herranz, estudiante transexual valenciana manifiesta su intención de presentar candidatura, pero finalmente no consigue apoyos suficientes.



Jueves, 10.- Núñez Feijóo es proclamado candidato único a presidir el PP. Presenta 55.580 avales, una cifra récord.



Viernes, 11.- Feijóo empieza en Valencia su campaña para presidir el partido.



Martes, 21.- Feijóo, candidato único a la presidencia del PP, es respaldado con el 99,63% de los votos de los 36.781 afiliados que participan en la votación, un apoyo sin precedentes, pues es la primera vez que se da voto directo a las bases cuando hay un candidato único.



Miércoles, 30.- El Comité Organizador del PP propone a Teófila Martínez, exalcaldesa de Cádiz, como presidenta del XX Congreso. Feijóo firma su renuncia como presidente del PPdeG.