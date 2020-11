Cs votará en contra de los presupuestos por cesiones intolerables al nacionalismo

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, confirmó ayer que su formación votará en contra de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 porque no son moderados y están sometidos a contrapartidas nacionalistas “intolerables”.

“Anunciamos que votaremos que no porque no cumplen para que los pueda apoyar un partido de centro, liberal y moderado”, dijo en rueda de prensa del Congreso.

“Sánchez ha preferido coger la mano de Otegi y de Junqueras”, indicó la portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, que insistió en que había dos vías, una moderada con ellos y otra radical con ERC y Bildu.

Reiteró que ya había anunciado que “si Sánchez elegía la radical nunca más podría decir que no había otra opción”.

“No son los presupuestos que económicamente necesita España, no se acompañan de reformas y se aprueban a cambio de partidas nacionalistas intolerables”, justificó tras argumentar que no contemplan tampoco ni un fondo de ayudas directas a pymes y autónomos ni una prestación para las familias que deben dejar de trabajar por tener a sus hijos en cuarentena.

Por su parte, el expresidente Felipe González aseguró en una entrevista en Onda Cero que él no pactaría con ERC ni Bildu porque “no son interlocutores válidos” y representan un nacionalismo que trata de “romper la cohesión y la solidaridad entre españoles”, y eso “es cualquier cosa, menos progresista”.

Reconoció que a veces tiene “sentimiento de orfandad”, algo que justificó en el hecho de que el PSOE hace cosas que no entiende y eso le produce “inquietud y sentimiento de orfandad”.

“Yo no represento a nadie ni lo pretendo pero no voy a consentir que nadie me mande callar”, recalcó.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, le respondió diciendo que gobernar es “muy diferente” a hace veinte años, cuando él estaba en la Moncloa.

Insistió en que la política ahora es “más compleja” que hace veinte años con un sistema de partidos “más plural”.

En este contexto, subrayó que la prioridad ahora es sacar adelante los PGE.

Respaldo de la mayoría de la investidura. El proyecto de ley de los presupuestos del año superó ayer el trámite en comisión gracias a los votos de los mismos partidos que dieron la investidura a Pedro Sánchez.

Tras tres días de debate de enmiendas parciales, el texto sale con decenas de modificaciones y el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y EH Bildu, y con el voto en contra de Cs al dictamen.

El informe de la ponencia -el texto presupuestario ya modificado- recibió diecinueve votos a favor, once en contra y una abstención.

La mayoría de la oposición, sobre todo PP, Coalición Canaria y Cs, lamentó que el Ejecutivo haya vetado más de un centenar de enmiendas argumentando minoración de ingresos o aumentos de gastos y que, por lo tanto, no hayan podido ser debatidas.

Los portavoces debatieron casi 3.900 enmiendas y únicamente se aprobaron contadas modificaciones.