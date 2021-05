Cualquier parecido con la clara realidad es pura coincidencia

Cuando una productora no quiere terminar ante los tribunales por un largometraje basado en hechos reales pero que incluye una cierta dosis de interpretación libre suele descargar su responsabilidad al principio del filme añadiendo la frase: “Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”.

Una aclaración que encajaría como un guante en la reciente campaña electoral de Madrid para explicar los resultados de algunas encuestas que, a la vista del dictamen de las urnas, cabe preguntarse si de verdad intentaban adivinar la intención de voto o sólo ponían números a un guión de cine encaminado a crear un final feliz para algunos.

Cierto es que ni un sólo sondeo de los que se hicieron públicos avanzó el resultado exacto, pero también es verdad que unos se aproximaron en sus horquillas más –mucho más– que otros y que la mayoría apuntaron hacia una tendencia teñida de azul. Por ejemplo el de GAD-3 para las autonómicas, que se dio a conocer nada más cerrarse los colegios. Un trabajo que otorgaba al PP entre 62 y 65 escaños, al PSOE entre 25 y 28, a Más Madrid de 21 a 24, prácticamente clavaba lo que obtendrían Vox y Podemos, mientras que dejaba a Ciudadanos, con Edmundo Bal a la cabeza, fuera de la Asamblea, como finalmente pasó.

Vaticinio bastante certero en comparación con el resto, pero a años luz en relación a uno en particular, que no sólo erró el tiro por mucho, sino que dio la sensación de querer dibujar un universo paralelo más propio de la ciencia ficción que de un relato serio. Pero eso no es lo peor. Lo grave y lo preocupante es que ese fracaso viene de un organismo público, que no sólo pagamos todos, sino que goza de más medios humanos y económicos que cualquier otro para tratar de acertar. Hablamos, como adivinará cualquiera que vea venir los finales antes de que salgan las letras de crédito, del CIS. O mejor dicho, del CIS de Tezanos, que no es lo mismo.

El modus operandi del que fuera miembro de la ejecutiva del PSOE y que no se cortó nunca en presumir de carné socialista no es nuevo: se parte de un escenario final ideal –que es siempre el que más le conviene a los del puño y la rosa– y se cocinan los números para que las gráficas salgan. Un impulso cuando las cosas van bien y un rescate para mantener a las tropas con moral alta cuando parece que pintan bastos.

Pasó en 2019, cuando de cara a las generales del 10-N Tezanos infló al PSOE, minimizó al PP y no predijo ni el hundimiento de Ciudadanos ni la ola de Vox; se repitió en 2020 con las gallegas, donde dejaba en el aire la mayoría absoluta de Feijóo y pronosticaba un empate entre PSdeG y Bloque. Y sucedió lo mismo este martes en relación al 4-M.

El 22 de abril el CIS firmó el gran sondeo que se quedó más lejos de los datos finales, otorgando a Ayuso entre 54 y 56 diputados, cuando después alcanzó los 65, mientras que a Ángel Gabilondo, que apenas tocó los 24 escaños, llegó a atribuirle entre 34 y 36. Otra vez idéntico escenario: sobrerrepresentación del PSOE mientras se infravalora al PP.

Lo malo que tienen los sueños, en este caso para el controvertido trilero de la sociología , es que aunque algunas veces de la sensación de que se pueden tocar, una vez que se abren los ojos siempre se acaban desvaneciendo.

El resultado de las elecciones madriñelas, lejos de los giros de Netflix, no dejó hueco a las sorpresas y constató lo que todos veían venir menos un presidente del CIS que, sí pese a todo sigue en el cargo, debería ir pensando en imitar a las series y acompañar sus barómetros con el aviso: “Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”.