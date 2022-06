Dezcallar arremete contra la escasez de políticas defensivas

Jorge Dezcallar, diplomático y exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entre 2001 y 2004, dialogó con el politólogo Xosé Luís Barreiro sobre el futuro de la Unión Europea (UE), las deficiencias en las estrategias de defensa del viejo continente y su dependencia de la OTAN. Además, también abordaron la guerra de Rusia y Ucrania y la situación del Magreb.

Esta conversación, enmarcada en la segunda edición del evento ‘Diálogo sobre el futuro’, fue organizada por la Fundación Empresa-Universidad Gallega (Feuga).

El principal objetivo de esta jornada fue analizar la situación geopolítica actual a nivel mundial, con la experiencia de Dezcallar, debido a su amplia trayectoria profesional. Siendo director del CNI entre 2001 y 2004, embajador de España en Estados Unidos entre 2008 y 2012. Además, fue director general para África y Oriente Medio, director general de Asuntos Políticos y embajador en Marruecos y ante la Santa Sede. En el acto, estuvo acompañado por Xosé Luís Barreiro, politólogo, exvicepresidente de la Xunta de Galicia y exprofesor de la Universidade de Santiago de Compostela.

La situación en Ucrania. En el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, Jorge Dezcallar explicó que los soviéticos pusieron de manifiesto su agresividad, provocando “una guerra más propia del siglo XIX que del siglo XXI”. Por este motivo, señaló que el resto de países están buscando seguridad. En este sentido, el exdirector del CNI afirmó que “lo ideal sería que en Europa tuviésemos autonomía en defensa y que fuésemos capaces de proyectarnos militarmente en protección de los intereses políticos y económicos, como hacen Estados Unidos, Rusia y China”. Asimismo, añade que “nosotros no tenemos una política exterior ni una de defensa común. En estos momentos quien nos saca las castañas del fuego es la OTAN”.

A su vez, el exembajador de España en Estados Unidos consideró que esto es un problema porque “un Donald Trump puede volver, considerar que la Otan no es útil y nosotros no tenemos capacidad de defendernos”.

Más temas del momento. Sobre la Unión Europea, Dezcallar afirmó que “improvisa desde su fundación, pero en tiempos de crisis está demostrando su capacidad para reaccionar”.

En cuanto al futuro de la entidad, señaló que “en 2050, no habrá ninguna economía europea entre las diez más importantes del mundo”. Para ello, propuso que “nos integramos y buscamos políticas de defensa y energéticas comunes o no seremos relevantes. El futuro nos llevará a una federación europea porque si no desapareceremos”.

Otro de los temas que se trató en el diálogo fue la situación del Magreb. “Cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado y yo embajador, me dijo que para hacer política exterior hacían falta tres cosas: tener unas instituciones sólidas, una economía que las respalde y saber a dónde queremos ir”. Así, abrió Jorge Dezcallar este punto. “Cuando salimos del Sáhara lo hicimos bajo el paraguas de la ONU y ahora nos hemos salido de él. Tomamos partido por una de las partes y aún nos tienen que explicar qué ventajas tiene eso”.

Por último, valoró la situación sobre las exportaciones de gas argelino. En este sentido, Dezcallar dijo que Argelia va a respetar los acuerdos. Asimismo, indicó que “estamos importado gas estadounidense más caro en lugar de aprovechar los gasoductos”. Además, agregó que “si tuviésemos buenas conexiones con Francia podríamos convertirnos en un hub para Europa gracias a las regasificadoras que tenemos”.