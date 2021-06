Dimite el ministro británico de Sanidad tras besar a su amante

Londres. El ministro de Sanidad del Reino Unido, Matt Hancock, anunció ayer su dimisión tras salir a la luz esta semana fotografías que revelan que mantuvo una aventura con una de sus ayudantes e incumplió las normas de distancia social exigidas durante la pandemia.

“Aquéllos de nosotros que hacemos las normas debemos atenernos a ellas, y es por eso por lo que debo dimitir”, afirmó en un vídeo divulgado a través de Twitter Hancock, uno de los principales responsables hasta ahora de la estrategia contra la pandemia en el Gobierno británico.

The Sun aireó el viernes una imagen del ministro abrazando y besando a una de su ayudantes el 6 de mayo, cuando el Ejecutivo pedía que no se mantuviera contacto físico con personas no convivientes. Efe