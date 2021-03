Edmundo Bal se presentará a las primarias de Ciudadanos para concurrir a la presidencia de la Comunidad de Madrid

El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado que da un paso a un lado y que será el portavoz de la formación naranja en el Congreso, Edmundo Bal, quien se presente a las primarias del partido para optar a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Lo ha avanzado el exdirigente madrileño en una declaración ante los medios de comunicación, emitida de forma telemática y sin preguntas, en la que ha estado acompañado del propio Bal.

“Arranca, ya que no hay más remedio, una campaña electoral donde mi partido va a salir a darlo todo, a demostrar que somos un partido más necesario que nunca. Somos necesarios para ser el contrapeso sensato a la polarización, a la radicalización, un partido que apuesta por la sensatez. Y yo no tengo ninguna duda de que el mejor candidato posible para presidir la Comunidad de Madrid es mi amigo y compañero Edmundo Bal”, ha desvelado, para a renglón seguido contar que fue él mismo el que le pidió que se presentase.

Aguado, quien ha trasladado emocionado que cierra una etapa aunque seguirá en la ejecutivo nacional, le ha trasladado “todo” su apoyo y se ha mostrado convencido de que la inmensa mayoría de afiliados, de simpatizantes y también una gran parte de los ciudadanos ven en Bal “el futuro presidente de la Comunidad de Madrid”.

“DIGO QUE SÍ A MADRID”

A continuación, el todavía portavoz en el Congreso ha agradecido de forma “sincera” el trabajo al frente de las consejerías del Gobierno regional y de un Ejecutivo “difícil” de Aguado, que no ha pensado “en sus intereses personales” ni en “aferrarse al cargo” sino en “lo mejor para todos”. “Tú has aguantado, has resistido, solo pensando en el bien de los madrileños, siendo de Ciudadanos cien por cien”, ha ensalzado.

Bal ha contado que, aunque este miércoles decía que estaba contento con la labor que realizaba con el grupo parlamentario, le llamó Aguado por la noche y le dijo que creía que él era mejor opción, que creía que el partido ganaría con él y que los madrileños también ganarían más.

“Cuando a uno le dice eso una persona como él, no se puede decir que no y sí es para mi un honor ser diputado, estar en el Congreso, estar en el hemiciclo, pero si Nacho me dice eso, yo le digo que sí a Nacho. Yo le digo que sí a este partido. Yo le digo que sí a Madrid, a todos los militantes, a todos los españoles”, ha recalcado.

En este punto, ha agradecido las muestras de cariño que ha tenido de la militancia estos días, que han sido “tan duros” para el partido. “Muchos me decían preséntate y yo contestaba con evasivas y trataba de quitarme de en medio, pero cuando Nacho me llamó y me dijo que quería que fuera yo, no pude decirle que no”, ha insistido.

Bal ha indicado que todos saben quién es, un abogado del Estado que se ha pasado la vida “sirviendo a la gente”. Nació en Huelva y ha vivido toda la vida en Madrid, en una ciudad que “no pregunta nunca de dónde eres ni de dónde vienes”.

“Soy de Madrid, estudie aquí el Bachillerato. Soy del barrio de Cuatro Caminos. Esta es mi comunidad autónoma. Me he recorrido la Sierra. He hecho rutas en moto con mis amigos. Es una comunidad maravillosa, llena de gente muy buena”, ha dicho.

Ha recordado que su entrada en política fue hace dos años y un día, el 17 de marzo de 2019, en un parque de Majadahonda y que su agrupación electoral es la de Fuencarral-El Pardo. Así, ha reivindicado que “es diputado por Madrid y que quiere presentarse por Madrid”.

“NO QUIERO QUE NOS ARREBATEN EL CENTRO”

“Quiero presentarme a estas primarias para ser el presidente de la Comunidad de Madrid y quiero hacerlo porque no quiero que nos arrebaten el centro. No quiero que nadie nos quite la moderación, el sentido común, la política útil, el encontrar soluciones a los problemas reales que tienen los madrileños. Me niego radicalmente a que en la Comunidad de Madrid gobiernen los extremos. Me niego radicalmente a la polarización”, ha declarado.

Bal ha hecho hincapié que con los eslóganes de estos días de otros partidos parece que “solo hay dos polos” pero no es así: “No hay dos polos, no hay dos bandos. Está Ciudadanos”. Así, ha reivindicado que su formación es “la garantía de que esos extremos no van a gobernar” y que en Madrid se va a hacer políticas “moderadas, sensatas y de centro, pensando solo en los madrileños”.

El candidato a las primarias se ha mostrado consciente de lo que tendrá que trabajar en los próximos días hasta el 4 de mayo, pero ha manifestado que le encantan “los retos”. “Si los militantes quieren que yo sea el candidato, no voy a dejar de trabajar un segundo para conseguir que todos los madrileños depositen en mí su confianza”, ha concluido. E.P.