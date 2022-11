EEUU recomendó a Ucrania que no rechace las ofertas de paz por norma

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, llamó a la población de la capital ucraniana a acumular comida y otros bienes de primera necesidad mientras fuentes de su administración confirmaron que existen planes para una evacuación total de la ciudad si persisten los cortes eléctricos en el invierno.

“Pido a todo el mundo que comience a acumular agua potable, fuentes de alimentación (de energía), comida y ropa de protección”, declaró el alcalde durante la noche del sábado, mientras los servicios meteorológicos avanzan que la capital comenzará a registrar temperaturas nocturnas bajo cero a partir del próximo miércoles.

“En caso de que haya heladas fuertes y no haya suministro de agua caliente, para que las tuberías no se rompan y el sistema no deje de funcionar, hemos preparado un plan para vaciar el drenaje de agua del sistema”, explicó el alcalde en comentarios recogidos por Ukrinform.

El aviso tiene lugar después de que la operadora estatal ucraniana Ukrernergo anunciara este pasado sábado cortes de suministro eléctrico en siete regiones del país, entre ellas la región de Kiev y la capital para compensar la pérdida de energía provocada por la invasión rusa.