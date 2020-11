EH Bildu planteará en una asamblea a sus bases dar el sí a las cuentas públicas

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, anunció ayer que la dirección de EH Bildu planteará el próximo jueves a sus bases su postura a favor del “sí” a los presupuestos generales del Estado para 2021 y serán éstas las que “ratifiquen o rectifiquen” la propuesta presentada.

Otegi, en un receso de la Mesa Política de la coalición, explicó que, para ello, se ha convocado “una asamblea nacional extraordinaria” que tendrá lugar de manera telemática, según informa Efe.

Señaló que hoy se entra en la fase de enmiendas y se seguirá hablando “en el marco de la institución parlamentaria”, aunque insistió en que EH Bildu está en la Cámara Baja “para hacer inviable que la derecha asalte el Gobierno del Estado”.

En esta rueda de prensa online, recalcó que su formación está en el Congreso para “parar a la derecha fascista, autoritaria” y para “ganar derechos para la gente”, y negó la existencia de un acuerdo con el Gobierno para acercar a Euskadi a los presos de ETA a cambio de un apoyo a los presupuestos.

“No tiene nada que ver con la realidad. La aplicación de la legalidad penitenciaria, cumplir con la ley, no es objeto de acuerdo”, afirmó Otegi.

Subrayó que la “coherencia” y la “transparencia” son parte de las “señas de identidad” de la coalición abertzale, por lo que entiende que este apoyo a los presupuestos del PSOE y Unidas Podemos estaría en la misma línea que les llevó a integrar el “bloque” que hizo prosperar la moción de censura contra Rajoy y la investidura de Sánchez.

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, enmarcó en la “normalidad” la negociación con EH Bildu que se ha producido -según dijo- “estrictamente a nivel parlamentario”, y consideró que es “un grupo más”.

“Es un grupo más, con un proyecto que nosotros no compartimos, con una tradición e historia que no compartimos”, señaló Ábalos, que, pese a remarcar que tienen “muy poquito” en común, sí puso en valor que Bildu opte por no obstaculizar los presupuestos.

En ese sentido, y sin mencionar a Cs y a la presión de sus socios de Unidas Podemos por que esta formación se quede fuera de la foto final de las cuentas, dijo que los socialistas no van a expulsar a nadie de los acuerdos.

“No habrá líneas rojas para los consensos, salvo los que nos impongan la Constitución y las leyes”, recalcó.

Y en esa misma línea llamó al PP a rectificar una posición que considera “catastrofista” y a anteponer el “interés general”, porque “la sociedad española rechaza la crispación, no premia a los partidos que basan su estrategia en la confrontación constante”.

Por su parte, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo apeló a las bases del PSOE para frenar la “inmoralidad” que, en su opinión, supondría que el Gobierno de Sánchez pactara con EH Bildu la aprobación de los PGE.

Desde su punto de vista, la consumación del “sí” csupondría “la más grave inmoralidad” y “un punto de inflexión en la historia del PSOE”.