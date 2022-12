El 17 % del territorio rural español sufre aridez y elevadas tasas de despoblación

“O risco de aridez en Galicia é practicamente nulo, xa que ten un clima húmido, dos máis chuviosos de toda Europa. Sen embargo, isto non quere dicir que vaiamos quedar á marxe dos problemas derivados do cambio climático porque si estamos expostos a un aumento no risco de secas e por tanto do estrés hídrico”, comenta Damián Insua.

El docente indica que todos los modelos climáticos apuntan a que en nuestra zona “a precipitación anual vaise a reducir nas próximas décadas como consecuencia dun reforzamento do anticiclón das Azores. Ademais, o aumento da temperatura aumenta a evapotranspiración e reduce por tanto a humidade do solo. E todo isto ten consecuencias socioeconómicas moi relevantes, como se puido comprobar coa seca dos últimos meses. No rural, onde o sector agrícola xoga un papel fundamental, as consecuencias deste tipo de eventos son aínda máis evidentes. Un exemplo claro foi a última colleita de millo forraxeiro, que se viu moi mermada pola falta de auga”.

Tanto la agroindustria como las energías renovables podrían ayudar a fijar población en el rural si respetan el entorno y dejan un beneficio económico para la mayoría de la población local,y no sólo para unos pocos. “Isto rara vez se produce, polo que creo que ningún dos dous sectores está a sereficiente como mitigadores do despoboamento”, afirma.

Sobre las consecuencias del cambio climático comenta que son visibles tanto en el entorno urbano como en el rural. “Cada sitio ten as súas particularidades. Por exemplo, no caso das cidades, o efecto de illa de calor agrava o incremento das temperaturas, especialmente as nocturnas, o cal é moi perxudicial durante as vagas de calor. En canto ao rural, a súa gran dependencia do sector primario fai que sexa especialmente vulnerable ao aumento das secas e ao risco de incendios forestais. Recentemente no noso grupo de investigación publicamos un par de artigos nos que demostramos que en Galicia a tempada de lumes vaise a extender de forma significativa nas próximas décadas e os incendios máis virulentos serán cada vez máis probables”,comenta.

Insua apunta que hay varias medidas que pueden ser útiles tanto para fijar población como para combatir el cambio climático. “Un dos máis claros é a aposta polo comercio de proximidade e os productos de kilómetro 0. Á vez que permiten a creación de empregos de calidade no rural, reducen as emisións derivadas do transporte. En xeral, a agricultura e gandería extensivas son máis xustas socialmente e menos perxudiciais para o medio ambiente, polo que nos próximos anos deberiamos camiñar cara aí se queremos un rural máis vivo”, indica. Outro ejemplo “podería ser a mellora no manexo dos recursos forestais e do abandono das terras, o cal podería ter un beneficio económico local ao tempo que mitiga as consecuencias derivadas do incremento dos lumes que se esperan co cambio climático”.

Insua recomienda a todos los gallegos que si quieren entender el cambio climático pensen en el día 14 de julio de 2022. “Nese día acadáronse os 44 graos na cidade de Ourense, formouse un sistema convectivo de mesosecala sen precedentes na comunidade e iniciáronse os grandes incendios que arrasaron a Serra do Courel. Sen o quecemento global, os 44 graos moi probablemente terían sido 41, e sen este plus de temperatura pode que a tormenta non se tivese formado e non tería iniciado os devastadores incendios”, concluye.