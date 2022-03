El 98% de los transportistas ya está trabajando "con normalidad", según el Gobierno

MADRID. EP. El Gobierno ha señalado que entre un 97% y un 98% de los vehículos pesados ya está trabajando "con normalidad" y que se está recuperando el conjunto de la actividad tras la incidencia provocada por el paro de transportistas, que todavía sigue convocado. Así lo ha avanzado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde también ha apuntado que en los mercas también está entrando y saliendo producto. Por todo ello, Sánchez ha mostrado su confianza en que la situación siga normalizándose poco a poco y que la actividad se recupere al completo lo antes posible, al mismo tiempo que confía en que el paro sea desconvocado también pronto.

Tras el acuerdo de los transportistas con el Gobierno el pasado viernes, que supuso la aprobación de medidas valoradas en más de 1.000 millones de euros, durante el fin de semana la actividad se situó en torno al 97% respecto a los niveles normales, según fuentes de la patronal. La plataforma convocante del paro, aunque se reunió el viernes con Raquel Sánchez, ha decidido mantener los paros hasta que el Gobierno "no garantice que no se puede trabajar perdiendo dinero". No obstante, hace dos semanas ya se aprobó en el Congreso de los Diputados, con todos los partidos a favor excepto Vox, un decreto que obliga a los clientes de los transportistas a revisar el precio si, por ejemplo, la gasolina sube más de un 5%.