El alegato de la activista ucraniana que puso contra las cuerdas a Johnson

Londres. EFE. Una activista ucraniana recién llegada a Polonia tras salir de su país se convirtió este martes en el rostro de la desesperación de los desplazados al confrontar, con un emotivo alegato, al primer ministro británico, Boris Johnson, durante una rueda de prensa. Daria Kaleniuk, directora del Centro de Acción Anticorrupción, interpeló a Johnson para preguntarle por qué la OTAN no impone una zona de exclusión aérea en Ucrania para impedir a las tropas rusas bombardear a la población civil, y también se preguntó sobre la efectividad de las sanciones a los oligarcas. "Las mujeres y niños ucranianos están muertos de miedo por las bombas y misiles que caen desde el cielo. El pueblo ucraniano están pidiendo desesperadamente que se proteja nuestro cielo, con una zona de exclusión aérea", dijo. "¿Cuál es la alternativa? ¿Observar? Hay aviones y sistemas de defensa aérea en Polonia, en Rumanía... Esas defensas aéreas podrían proteger el oeste de Ucrania para que mujeres y niños puedan cruzar la frontera", añadió. Y acto seguido acusó a Johnson de haber viajado hoy a Polonia pero no a Kiev "porque tiene miedo", a los ataques rusos. "La OTAN no está dispuesta porque teme una tercera guerra mundial, pero la realidad es que ya ha empezado y son los niños ucranianos los que la están sufriendo", añadió.

También arremetió contra la política de sanciones del Gobierno británico, que ha congelado los activos de los oligarcas que apoyan al presidente ruso, Vladímir Putin. "Usted habla de más sanciones, primer ministro, pero (el millonario) Roman Abramovich no ha sido sancionado en Londres, sus hijos no están bajo bombardeo, sino aquí en Londres", acusó la activista, que también recordó que "los hijos de Putin están en Países Bajos, en Alemania, en sus mansiones".

Un cariacontecido Johnson apenas podía reaccionar ante Kaleniuk, que irrumpió en lágrimas al final de su alegato. Tras felicitarla por haber podido cruzar la frontera para salir del país, el británico reconoció las limitaciones que su país afronta para detener la ofensiva de las tropas rusas. "Como le dije a (el presidente ucraniano, Volodimir) Zelenski, la implicación de una zona de exclusión aérea es que el Reino Unido se vería obligado a derribar aviones rusos y a entrar en combate directo, que es algo que no nos planteamos", replicó Johnson. Los medios británicos han difundido con profusión la intervención de la activista en la rueda de prensa en Varsovia y han elogiado la contundencia del mensaje de Kaleniuk.

El Centro de Acción Anticorrupción es una organización que trata de promover la introducción de legislación para mejorar la gobernanza en Ucrania y cabildea para la creación de una oficina anticorrupción en el país. Kaleniuk, cofundadora y directora de esa organización que fue creada en 2013, también ha trabajado en la lucha internacional contra el blanqueo de dinero, según su perfil en la red social LinkedIn.