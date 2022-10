El Armagedón nuclear está más cerca que nunca, afirma Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves que el mundo está más cerca del Armagedón de lo que lo ha estado desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962, en plena Guerra Fría.

“Por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba, tenemos la amenaza de un arma nuclear si las cosas siguen yendo de la manera en que han ido hasta ahora”, dijo Biden en un evento de recaudación de fondos organizado por el Partido Demócrata en el estado de Nueva York.

El presidente estadounidense indicó que su homólogo ruso, Vladímir Putin, se encuentra en una situación en la que es difícil encontrar una salida, especialmente tras los últimos reveses militares en Ucrania, y que probablemente esté buscando soluciones que le permitan salvar la cara.

Explicó que le conoce “bastante bien” y que no bromea cuando dice que podría utilizar armas tácticas nucleares o biológicas porque sus Fuerzas Armadas están demostrando un nivel inferior al que se esperaba.

“No creo que se puedan usar armas tácticas nucleares sin terminar en el Armagedón”, apuntó el mandatario.

La crisis de los misiles, conocida en Cuba como la “crisis de octubre”, tuvo lugar en octubre de 1962: EE.UU. descubrió el 15 de ese mes que la URSS había instalado en Cuba 42 misiles con ojivas nucleares de alcance medio apuntando a su territorio, y el entonces presidente John F. Kennedy lo denunció públicamente el día 22.

La devolución de la base de Guantánamo, el levantamiento del embargo financiero y el fin de las acciones de subversión ideológica y propaganda, actos de piratería en las costas cubanas y sabotajes eran los puntos que el entonces líder Fidel Castro -fallecido en 2016- habría llevado a la negociación.

Al límite de un enfrentamiento nuclear, Kennedy y el entonces líder soviético Nikita Jrushov negociaron a contrarreloj una solución para la crisis mediante un cruce de cartas entre el 25 y 28 de octubre de 1962.

Los cubanos prácticamente se enteraron del acuerdo por la prensa, a pesar de que la entente incluía el desmantelamiento y salida de los misiles de su territorio -junto con la retirada de 56 misiles estadounidenses situados en Irán y Turquía, cercanos a la frontera sur de la URSS

Rusia. El presidente ruso, Vladímir Putin, ascendió ayer al rango de coronel general al líder de Chechenia, Ramzán Kadírov, quien hace unos días criticó duramente al Ejército ruso y pidió el empleo de armas nucleares en Ucrania.

“El presidente me ha concedido el rango de coronel general. Vladímir Vladímorich (patronímico de Putin) me lo comunicó personalmente y me felicitó por ello”, dijo Kadírov en su canal de Telegram.