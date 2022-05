El autor de la masacre en la escuela de Texas se atrincheró con sus víctimas antes de ejecutarlas

Al menos 21 personas han fallecido, 19 de ellas niños y dos adultos, en un tiroteo sucedido este martes en la escuela de primaria Robb de la ciudad de Uvalde, en el estado de Texas, en el sur de Estados Unidos. Así lo ha confirmado el sargento del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Erick Estrada, a la cadena estadounidense CNN, quien también ha precisado que el sospechoso, identificado como Salvador Ramos, vecino de Uvalde, ha disparado a su abuela antes de entrar en la escuela con un rifle en mano. Salvador Raimondo Ramos se atrincheró junto a sus víctimas en un salón de actos del centro antes de ejecutarlas, según ha contado el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, el teniente Chris Olivarez. Ramos se parapetó en torno a sus víctimas y les disparó, matando a dos maestros y a 19 niños, ha contado Olivarez, para quien está forma de actuar muestra “simplemente la total maldad del tirador”, informa la CNN.

Olivarez ha explicado que los agentes encargados de detener a Ramos recorrieron la escuela casi por completo antes de poder dar con él, forzar la cerradura del salón de actos y abatirle. El joven de 18 años vestía un chaleco antibalas “utilizado por equipos tácticos, como los SWAT”, y portaba un rifle de asalto. Por el momento, Olivarez no se ha atrevido a dar una cifra de cuántos más niños podrían estar heridos. “Era un salón de actos pequeño, pudo haber entre 25 y 30 estudiantes allí (...) no tengo el número exacto (...). Era el típico donde hay grandes grupos de niños (...) todos juntos, sin ningún lugar a donde ir”, ha dicho. “Hay muchas preguntas sin respuesta”, ha expresado Olivarez, quien ha informado de que las autoridades de Texas trabajan ya con el FBI para determinar si la escuela era un objetivo específico de Ramos. “Estamos mirando si había algún indicador, alguna bandera roja, mirando redes sociales”, ha explicado.

“Lo que sabemos sobre el tirador es que residía aquí en Uvalde, asistió a una de las escuelas secundarias locales, vivía con sus abuelos, estaba desempleado, sin amigos, sin novia que podamos identificar en este momento, sin antecedentes penales, sin afiliación a pandillas tampoco”, ha señalado. Olivarez ha contado que la primera víctima de Ramos, su propia abuela a la que disparó antes de irrumpir en la escuela, está viva y que están tratando de localizar a su abuelo y a otros familiares cercanos.

ESTADO DE LOS HERIDOS. En lo que respecta al número de heridos, el Uvalde Memorial Hospital ha informado de que las quince personas que recibieron el martes después del tiroteo, siete han sido ya dados de alta, mientras que el resto, aquellos de mayor gravedad han sido trasladados a otros centros médicos de San Antonio. De esos quince heridos, once era niños, mientras que de los cuatro adultos que ingresaron, tres han sido ya enviados a casa. El Hospital Universitario San Antonio ha comunicado que de los cuatro heridos que le han sido remitidos hay una mujer de 66 años y una niña de 10 en estado grave, mientras que otras dos pequeñas de 10 y 9 años están en buen estado.

ACUERDO “POCO PROBABLE” PARA REFORMAR LA LEY. Por su parte, el congresista demócrata por Connecticut Chris Murphy ha tomado la palabra en el Senado para “rogar, literalmente”, a sus colegas republicanos que asuman de una vez la problemática que existe en Estados Unidos con respecto a las armas y les ha pedido que apoyen las leyes “que hagan esto sea menos probable”. “Esto solo sucede en este país. En ningún otro lugar los niños pequeños van a la escuela pensando que les pueden disparar. En ningún otro lugar los padres tienen que hablar con sus hijos como yo he tenido que hacerlo sobre por qué quedaron encerrados en un baño y se les dijo que se callaran durante cinco minutos en caso de que un hombre malo entre en el edificio”, ha expuesto.

Posteriormente ante la prensa ha rechazado el argumento de los republicanos de responsabilizar a “enfermos mentales” de este tipo de matanzas y ha defendido que no se puede explicar lo que sucede en Estados Unidos bajo este prisma. “Ahórrenme esas bobadas sobre las enfermedades mentales. No tenemos más enfermedades mentales que cualquier otro país del mundo. No se puede explicar esto a través de este prisma porque no somos un caso atípico. Lo somos en el acceso a armas de fuego y la capacidad de los delincuentes y las personas muy enfermas para conseguirlas. Eso es lo que hace que Estados Unidos sea diferente”, ha explicado.

Sin embargo, a pesar de las súplicas, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha reconocido que es “poco probable” que los republicanos apoyen votar a corto plazo las dos reformas a la legislación sobre armas de fuego que ya fueron aprobadas en la Cámara de Representantes. “Los republicanos no pretenden apoyar una legislación sensata sobre la seguridad de las armas”, ha denunciado Schumer, quien apoya que se vote lo antes posible “para que el pueblo estadounidense pueda saber de qué lado está cada senador”. “Creo que las votaciones para rendir cuentas son importantes. Lamentablemente, este no es un caso en el que el pueblo estadounidense no sepa cuál es la posición de sus senadores. Lo sabe. Lo sabe porque mis colegas republicanos tienen perfectamente claro este tema, tan claro como el cristal, ha lamentado.

Sabiendo que en caso de que se celebre dicha votación, lo probable es que los proyectos aprobados en la Cámara de Representantes no pasen el filtro del Senado, Schumer ha vuelto a pedir a sus colegas republicanos que “trabajen” con ellos, en caso contrario, seguirán haciéndolo por su cuenta. “No tenemos opción”, ha dicho. “Por favor, por favor, por favor, maldita sea. Pónganse en el lugar de esos padres, por una vez. Quizás, ese pensamiento de ponerse en el lugar de esos padres en lugar de estar en los brazos de la NRA (Asociación Nacional del Rifle) pueda permitirles liberarse de su vicioso control”, ha conjeturado.

PREPARAR A LOS MAESTROS ANTE ESTOS CASOS. Mientras tanto, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha propuesto que se capacite a los maestros para “defender” las escuelas y sus estudiantes ante este tipo de situaciones a través de un programa impartido por la Policía. “Debería haber un programa en Texas que permita a los maestros, a los distritos escolares, estar capacitados para ayudar a defender la escuela también”, ha dicho Paxton en una entrevista telefónica para la cadena Fox. “Estamos enviando 40.000 millones a Ucrania, seguramente podemos defender a los niños en nuestras escuelas y traer policías capacitados para ayudar a hacer eso”, ha insistido.



El gobernador también ha tildado de “horrible” lo ocurrido y ha asegurado que es algo que “no se puede tolerar”. “Los tejanos de todo el estado están de luto por las víctimas de este crimen sin sentido y por la comunidad de Uvalde”, ha dicho. “He dado instrucciones al Departamento de Seguridad Pública de Texas y a los Texas Rangers para que trabajen con las fuerzas del orden público locales para investigar a fondo este delito”, ha asegurado Abbott. Por su parte, el alcalde de Uvalde, Don McLoaughlin, había reconocido previamente que la situación era “muy mala” y que su equipo estaba tratando de contactar con los padres de los niños para transmitirles toda la información de que disponen. De igual modo, el Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado en sus redes sociales que el secretario Alejandro Mayorkas está siendo informado del ataque y que el ente está en coordinación las agencias locales para atender la situación.

Anteriormente, el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde había informado en su perfil de Twitter de que había un “tirado activo” en las inmediaciones, por lo que había pedido a la población alejarse de la zona. Más tarde, el organismo ha anunciado la suspensión de todas las actividades escolares del distrito. La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, ha hecho declaraciones sobre el tiroteo y ha dicho que “el presidente (Biden) y ella misma están “siguiendo de cerca la situación”. “Aunque no conocemos todos los detalles, sabemos que hay padres que han perdido a sus hijos, familias que han perdido a sus hijos y muchos otros que han resultado heridos”, ha dicho Harris. Así, ha subrayado que “ya es suficiente”. “Como nación tenemos que tener el valor de tomar medidas y comprender el nexo entre lo que constituye una política pública razonable y sensata para garantizar que nada como esto vuelva a suceder”, ha agregado. El tiroteo ha sucedido el mismo día de las elecciones en de Texas, cuando los votantes de todo el estado han acudido a las urnas para las primarias que preparan el escenario para las votaciones de noviembre, según ha recogido el diario ‘The New York Times’.

BIDEN: ¿CUÁNDO PLANTAREMOS CARA AL LOBBY DE LAS ARMAS? En un discurso a la nación inmediatamente después de llegar de una gira por Asia y tras saber del tiroteo, el presidente de EE.UU., Joe Biden, se pregunto cuándo su país se plantará ante el “lobby” de armas. “Como nación nos tenemos que preguntar cuándo en el nombre de Dios vamos enfrentarnos a los grupos de presión a favor de las armas, cuándo en el nombre de Dios vamos a hacer lo que en el fondo sabemos que hay que hacer”, lamentó Biden, visiblemente afectado, en un discurso en la Casa Blanca. El mandatario insistió en la necesidad de convertir “el dolor en acción” y tener la “valentía” de enfrentarse a dichos grupos de presión: “Por cada padre, por cada ciudadano de este país, tenemos que dejar claro a cada cargo electo de EE.UU. que es el momento de actuar”, repitió. Biden ordenó que las banderas del país ondeen a media asta en la Casa Blanca y en todos los edificios federales, instalaciones militares y buques de guerra hasta la puesta de sol del próximo 28 de mayo.

EL SEGUNDO MÁS LETAL DE LA DÉCADA. Se trata del tiroteo más letal en EE.UU. en lo que va de 2022 y ocurrió diez días después de que diez personas fallecieran por disparos en un supermercado en Búfalo (Nueva York) en un ataque con motivaciones racistas. El de este martes es el segundo tiroteo en un centro escolar más mortífero de la última década, después del ocurrido en 2012 en la escuela de Sandy Hook en Newton (Connecticut), donde 26 personas murieron. El tercero más letal es el de 2018 en el instituto secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland (Florida), donde hubo 17 fallecidos. Se da la circunstancia de que el republicano Abbott es una firme defensor de las armas de fuego y en 2021 firmó una serie de leyes estatales que convirtieron a Texas en un “santuario” para este tipo de armamento. EFE