El Concello de Lugo sufre un ciberataque ‘teledirigido’

¿SICOSIS? El Concello de Lugo sufrió, en fecha que no se concretó, un ciberataque perfectamente teledirigido contra esa institución. Al menos eso es lo que sospechan responsables del equipo de Gobierno según un comunicado enviado ayer a través de un cauce habitual en el que se detalla que “o Executivo local informa de que o Concello de Lugo acaba de ser víctima de un ciberataque que xa foi comunicado e denunciado ante o Centro Criptolóxico Nacional e a Policía Nacional que, dende a UDEF, iniciou a correspondente investigación para esclarecer os feitos”.

Aunque en el comunicado se aclara que “debido a este extremo e para non interferir no labor policial non é posible facilitar máis información ao respecto” si aventuran desde el propio Concello de Lugo que “aínda que se descarta que se trate dunha actuación de tipo indiscriminado dirixida por mafias senón que parece obedecer a un ataque dirixido especificamente contra a Institución local xa que foi executado empregando como reclamo datos concretos e moi elaborados relacionados coa actividade da Administración”. Es decir, que los ciberdelincuentes iban directamente a cuestiones municipales muy concretas.