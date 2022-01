El Congreso enfila el 2022 con votaciones claves para Sánchez

El Congreso de los Diputados enfila el 2022 con los Presupuestos recién aprobados y en vigor, pero con el reto de superar votaciones que serán decisivas para el Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta segunda parte de su legislatura, en la que además tendrá que afrontar su primer debate sobre el estado de la Nación.

La reforma laboral, la ley mordaza, la nueva Ley de Vivienda, o la Ley de Memoria Democrática serán nuevas piedras en el camino.

Si los Presupuestos Generales de 2022 cerraron el último Pleno del año con unos debates menos intensos y un hemiciclo medio vacío debido a los estragos causados por la nueva variante ómicrom, la convalidación del decreto de la reforma laboral será la encargada de encender la mecha en las primeras sesiones parlamentarias de 2022, que podrían empezar en enero.

Aunque el periodo ordinario de sesiones comienza oficialmente en febrero, fuentes parlamentarias cercanas al Ejecutivo han señalado a EFE que 2022 se inicia con una gran carga legislativa y que probablemente se convocará la Diputación Permanente para aprobar sesiones extraordinarias que puedan convalidar decretos leyes pendientes o que permitan celebrar comisiones para avanzar en leyes como la de Seguridad Ciudadana o la de la Libertad sexual.

De hecho, la ponencia de la denominada ley mordaza ya está convocada para mediados de enero, mientras que la ley del “sí es sí” inicia ya su fase de enmiendas. Además desde el PSOE se señala que la intención es aprobar también en enero la conclusiones de la Comisión Kitchen.

Por otra parte el Ejecutivo quiere despejar cuanto antes con sus socios del Congreso la convalidación del decreto de la reforma laboral. Y es que esta será una de las votaciones más importantes para el Gobierno de coalición ya que fijará si sus grandes apoyos, PNV, ERC y EH Bildu, le garantizan estabilidad parlamentaria. Las conversaciones ya se han iniciado y continuarán después de Reyes -apuntan a EFE fuentes socialistas- con el objetivo de que el decreto no se tramite como proyecto de ley para que no sea modificado y la patronal no se descuelgue de la reforma.

Además desde finales de año el PSOE intenta acercar posturas también con los partidos más pequeños del Congreso para garantizarse una mayoría más amplia, y en las últimas semanas del año el portavoz socialista, Héctor Gómez, se ha visto con los dirigentes de Más País, Compromís, Nueva Canarias, PRC, Teruel Existe o PDeCAT para “consolidar estas relaciones parlamentarias”.

No obstante el Gobierno tiene un mes de margen para negociar con los partidos políticos sus votos, y no sólo frente a la nueva reforma laboral, sino también frente a otros proyectos de ley como el Audiovisual, cuyo plazo de enmiendas a la totalidad finaliza a principios de ese mes.

Por otra parte están en tramitación otras leyes que prometen arduos debates como la Ley de Memoria Democrática, o la Ley de Seguridad Ciudadana. En la primera por el choque frontal de ERC a una norma que consideran que debería declarar “ilegal” el régimen franquista y “abrir la puerta a la reparación patrimonial” de las víctimas.

En la segunda, en la reforma de la denominada Ley mordaza, el Gobierno afronta la oposición del PP, Vox y Cs, que ven que resta derechos a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.