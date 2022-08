El encarecimiento de la vida anticipa un otoño de conflictividad laboral

··· La coyuntura en que se mueve España, derivada de la subida de los precios de los combustible ha alertado al sector del transporte por carretera, que teme que el consumo “podría venirse abajo”, explicó el secretario general adjunto de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Dulsé Díaz.

El paquete de medidas ratificado en junio por el Gobierno, por el que, entre otras medidas, se aplica la bonificación de 20 céntimos de euro por litro de carburante, “es bueno”, aunque lo importante es que el precio del combustible vuelva a ser “razonable”. Recordó que su organización no secundó los paros del transporte del pasado mes de marzo, liderados por la autodenominada Plataforma del Transporte por Carretera, que, aunque no tiene representación en los órganos institucionales, consiguió bloquear una parte del sector y dio lugar a las negociaciones posteriores que acabaron con el acuerdo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), en el que está integrado CETM. Ahora tampoco se debe volver a un escenario de movilizaciones, “salvo que el Gobierno no cumpliera con los compromisos” establecidos con el Comité.