El Gobierno actuará en caso de que el Ejecutivo de Castilla y León asuma propuestas inconstitucionales

PACTOS. La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, advirtió este jueves de que El Ejecutivo de la nación actuará si el Gobierno de Castilla y León asume algunos de los planteamientos de Vox que son “inconstitucionales”.

“Si el Gobierno castellano-leonés asume algunos de los planteamientos que Vox ha puesto sobre la mesa, tendremos que actuar porque sencillamente son inconstitucionales”, dijo durante un coloquio en Sevilla al ser preguntada si el Gobierno de la nación planteará “batallas judiciales” al respecto. A este respecto, sobre si cree que el futuro presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, contribuirá a mejorar las relaciones entre el principal partido de la oposición y el Gobierno, dijo que espera que así sea aunque “las intenciones se demuestran con hechos, no sólo con palabras o declaraciones de ofrecimiento”.

“Lo deseo por el bien de España, pero las primeras señales fueron erróneas aunque soy benévola y las sitúo dentro de la agitación de los procesos internos de los partidos”, señaló la también portavoz del Gobierno.

En su opinión, fue un “error” haber permitido que la extrema derecha “comience a ocupar los gobiernos en este país”.

“Eso no es bueno para la democracia, muchos de los planteamientos que defienden no son constitucionales, atacan directamente a los derechos de las mujeres y no podemos aceptarlo bajo ningún concepto”, ha recalcado.

Así, insistió en que el Estado “hará todo lo que tenga que hacer para protegernos de aquellos que vienen a hacernos retroceder en derechos y libertades”.

Respecto a si cree posible un acuerdo con el PP para la renovación de los órganos judiciales, subrayó que es “necesario y ha de hacerse posible”.

“Yo espero que sea posible por la dimensión de las circunstancias y porque es un mandato constitucional y lo merecen los españoles”, zanjó Isabel Rodríguez. EFE