Estudia ya el Gobierno la reforma del delito de sedición mientras analiza los indultos por el 'procés'

El Gobierno está estudiando la próxima tramitación de la reforma del delito de sedición para rebajar las penas por este delito, al mismo tiempo que analiza si concede los indultos a los líderes del proceso independentista en Cataluña, medida de gracia a la que ya se ha opuesto el Supremo.

Fuentes del Ministerio de Justicia han confirmado a Efe que se está trabajando en esa reforma del delito de sedición, aunque no han podido adelantar cuándo se llevará esa modificación a la mesa del Consejo de Ministros.

También confirmaron que la reforma avanza a buen ritmo los socios del Gobierno. El portavoz de Catalunya En Comú, Joan Mena, aseguró que “avanza positivamente”.

Una modificación con implicaciones en el futuro judicial de los líderes del procés, que no podrán gozar del indulto al no haber sido aún juzgados, como Puigdemont.

Sobre los indultos, Pedro Sánchez restó importancia al “coste” político que pueden tener para su Ejecutivo y, por el contrario, apostó por abrir “una nueva etapa” que deje atrás “un mal pasado”.

En la rueda de prensa tras la cumbre hispano-polaca, dejó claro que esa decisión la tomará el Gobierno “en conciencia” y no pensando en los efectos negativos que pueda tener sino en “los millones de catalanes que quieren vivir en paz y que quieren superar el desgarro emocional” que supuso lo sucedido en 2017.

“Creo que ayudar a resolver problemas no representa un coste”, insistió Sánchez, que no cree que dejar “las cosas enquistadas” sea lo que se merecen Cataluña y España.

Reconoció que no puede adelantar una fecha sobre los indultos porque el Ministerio de Justicia tiene que estudiar primero los informes de todas las partes y elaborar después no solo un expediente, sino once, por cada uno de los lideres independentistas condenados, que además “tienen que armarse bien”.

Será entonces cuando se eleve esa decisión al Consejo de Ministros: “Fecha no le puedo dar ninguna”.

Insistió en que el delito de sedición en España no encaja con la legislación de los países de nuestro entorno, por lo que defendió “homologarlo con los más avanzados”.

El PP considera sin embargo que sería un “traje a medida” tanto para los condenados como para los “huidos” por el referéndum ilegal, que se podrían beneficiar de una legislación más favorable.

Su presidente, Pablo Casado, acudirá a la manifestación del 13 de junio en la plaza de Colón, al igual que el alcalde de Madrid y portavoz nacional, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Vox avisa de que si se confirma el indulto, acudirán a los tribunales y convocarán a los ciudadanos en la calle.

Desde Cs, Inés Arrimadas acusa a Sánchez de “legitimar al separatismo” para “mantenerse” en el poder.