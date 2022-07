“El Gobierno frankenstein no da más de sí y es un proyecto fallido y agotado”

“El Gobierno frankenstein no da más de sí, es un proyecto fallido y agotado”. Clara y contundente, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, cargó duramente contra la gestión de Sánchez, al que acusó de no hacer “autocrítica” ni de plantear medidas para luchar contra la inflación ni la crisis energética que padece España.

Así se pronunció en su intervención en el Debate sobre el estado de la Nación, ante la atenta mirada de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, que escuchó el discurso de su ‘número dos’ desde la bancada del Grupo Popular. Gamarra arrancó su turno con un minuto de silencio por las víctimas de ETA –recordando que el 12 de julio de hace 25 años aparecía el cuerpo de Miguel Ángel Blanco– y denunció los pactos con Bildu, como ocurrió en la Ley de Memoria Democrática, con la que se busca en su opinión “poner en jaque el relato de la Transición ejemplar”.

Tras recalcar que ETA fue “derrotada por la Policía, la Guardia Civil y la sociedad española”, subrayó que esa es la “memoria colectiva” a la que los demócratas no deben renunciar ni olvidar. Dicho esto, confirmó que el PP derogará la Ley de Memoria cuando llegue a Moncloa porque no se puede convertir a Bildu “en notario de la Transición” y arrojar un “manto de ignominia” sobre los gobiernos de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González. Recordó que Sánchez ya dijo en campaña electoral que jamás pactaría con Bildu, igual que se comprometió a no indultar a los presos del ‘procés’, unos hechos que, a su juicio, evidencian que la “mentira” impregna la actuación de Sánchez. De hecho, aprovechó para preguntar “con qué nuevas cesiones va a sorprender el viernes en su reunión” con el presidente de la Generalitat.

En clave económica, la dirigente del PP denunció la “incapacidad” del jefe del Ejecutivo para frenar la inflación, que es el “virus más cruel” y el “impuesto mayor y más regresivo porque afecta a quien menos tiene”. “¿Por qué si España depende menos del gas ruso que Alemania nuestra inflación es superior?”, se ha preguntado, para resaltar que “el factor diferencial” es Sánchez y su “caótico” Gobierno.

En este punto, le reprochó que no se deje “ayudar” y no acepte la “mano tendida” de Feijóo asumiendo sus medidas, como bajar el IRPF a clases medidas y bajas, agilizar los fondos europeos y reducir su “macrogobierno”. “No se necesitan excusas sino medidas y reformas, y hemos podido ver que no tiene ninguna más que un parche”, enfatizó.

Tras acusar a Sánchez de ser el Gobierno de la OCDE que “más subió la presión fiscal”, aseguró que se les debería “caer la cara de vergüenza por pedir a los españoles que ahorren en aire acondicionado mientras pagan el Gobierno más caro y grande de la historia”, con 22 ministros y más de “800 asesores”.

Como hizo el PP las últimas semanas, Gamarra aseguró que hay “maquillaje” en las cifras del paro con los fijos discontinuos, pero le avisado que “por mucho maquillaje que se ponga, lo precario, precario es”. A su juicio, se necesita “empleo de verdad, de calidad y bajar la inflación”. Además, emplazó a Sánchez a presentar los Presupuestos de 2023 y afirmó que espera que no haga como Zapatero, que “se fue sin presentarlos”. “Usted parece que se ha empeñado en superarlo en todo”, dijo.

En materia energética, afeó al Gobierno que las compras del gas ruso se hayan incrementado justo cuando Europa va en camino contrario y ha apostado por alargar la vida a las centrales nucleares, en línea con los pasos que está dando el Parlamento europeo de declarar verde la energía nuclear. “Súmese porque ahí tenemos oportunidad de bajar el precio de la luz. Nos sale caro a los españoles”, aseveró

También acusó a Sánchez de acelerar la “ocupación total de las instituciones” tras el “varapalo” electoral en Andalucía, citando lo ocurrido en el CNI, el INE y empresas estratégicas como Indra. Asimismo, resaltó que el sello del Gobierno de coalición es la “improvisación”, llegar “tarde y mal”, la “manipulación”, “la propaganda” y la “evasión de la responsabilidad”. A su entender, Sánchez es el “problema”. “Lo que falla es usted y su Gobierno”, zanjó.