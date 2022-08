El Gobierno inicia el curso salvando holgadamente el decreto energético

Buenas noticias en el inicio del curso político para el Gobierno de coalición presidido por el socialista Pedro Sánchez, que se apunta un tanto tras ganar con más comodidad de la esperada la primera votación importante en el Congreso y salvar la el decreto energético de la mano de sus socios de investidura, pese al rechazo de PP, Vox y Ciudadanos.

El Pleno de la Cámara Baja avaló con una holgada mayoría (187 votos a favor) el decreto ley que incluye con el plan de ahorro energético las primeras medidas dirigidas a rebajar el consumo de gas para cumplir el compromiso adquirido con la UE ante un posible corte de suministro por parte de Rusia.

La norma fue convalidada con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe y el PRC. Por el contrario, el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP y Foro Asturias votaron en contra. El BNG se abstuvo al considerar que no tiene medidas que beneficien a los gallegos, pero no votó en contra por encontrar cuestiones positivas como las ayudas a las becas.

El Congreso dio también luz verde a la tramitación del decreto como proyecto de ley, por lo que los grupos podrán presentar enmiendas. El acuerdo del PSOE con sus socios contempla un plazo máximo de un mes para presentar enmiendas, por lo que la norma podría estar aprobada en octubre.

LÍMITES A LA CALEFACCIÓN, EL AIRE ACONDICIONADO Y LA ILUMINACIÓN. El plan de ahorro energético limita la temperatura de calefacción y refrigeración a 19 y 27 grados centígrados respectivamente en inmuebles de las administraciones públicas, establecimientos comerciales como grandes almacenes o centros comerciales, espacios culturales o infraestructuras de transporte como estaciones o aeropuertos. La norma deja fuera hospitales, centros educativos, gimnasios, peluquerías o cocinas de restaurantes.

Asimismo, se obliga a apagar las luces de escaparates y edificios públicos desocupados a partir de las 22.00 horas y se especifica que antes del 30 de septiembre tanto edificios como locales dispongan de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente.

La norma también contempla medidas de fomento del transporte público ferroviario, como la bonificación del 100% en los viajes de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia, ayudas al sector del transporte o el complemento de 100 euros en las becas al estudio. Un compendio de subvenciones que nada tienen que ver con el ahorro energético, maniobra que fue muy criticada por la mayoría de los grupos.

Para sacar adelante el decreto ley, el Gobierno pactó diferentes mejoras con sus socios, que esperan introducir vía enmiendas en el Congreso. No así el PNV, que duda de la efectividad de esta vía, pero que celebró el compromiso del gobierno a escuchar a la oposición y a las comunidades autónomas para el próximo Plan de Contingencia, con nuevas medidas de ahorro, que debe enviarse a Bruselas.

EL PSOE DICE QUE INTENTÓ NEGOCIAR CON EL PP, PERO “NO HABÍA NADIE”. El diputado del PSOE César Ramos criticó que, pese a haber intentado ponerse en contacto con el PP durante la última semana para negociar cambios, como con otras fuerzas políticas, en el principal partido de la oposición “no había nadie al otro lado”.

También afeó el rechazo de los ‘populares’ la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, acusándoles de ser “la derecha más rancia de Europa”, propia de un “conservadurismo retrógrado y negacionista”, cuando otras formaciones conservadoras europeas aprobARON “medidas similares”. Sánchez celebró que las medidas adoptadas lograron una reducción del consumo del 9,5% en la última semana y del 8,5% con respecto al año pasado, por encima de los compromisos voluntarios adquiridos con la Unión Europea (del 15%, pero del 7% para España).

RIBERA NO COMPARECE Y EL PP LO ENTIENDE: “ES QUE ES INDEFENDIBLE”. Para la defensa del decreto ley el Gobierno eligió a la titular de Transportes y no a la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que no intervino durante el debate pese a estar presente durante toda la sesión.

Una elección censurada por la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, que solicitó el turno en contra para confrontar directamente con el Ejecutivo: “Es tan indefendible su errática política energética que parece lógica que haya huido de dar la cara para la defensa de un decreto que a quien le incumbe fundamentalmente es a usted”, diJo.

Gamarra criticó a la ministra que el ahorro logrado no es fruto de las medidas, sino de los elevados precios de la energía de la última semana ante “el fracaso de la excepción ibérica”. La dirigente ‘popular’ instó al Gobierno a reconducir las obligaciones de temperatura e iluminación a recomendaciones y potenciar la generación de electricidad sin atender al compromiso de cierre nuclear o a los objetivos climáticos.

VOX RECURRIRÁ EN EL CONSTITUCIONAL. Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, anunció ya que su partido recurrirá en el Tribunal Constitucional un decreto ley que, a su juicio, atenta contra los derechos de los españoles. El Gobierno de coalición, según razonó, está “empeñado en traer ruina, despilfarro e inseguridad” al país y aseguró que las medidas de ese decreto ley extiende “"las cartillas de racionamiento al campo energético”. Por ello, su formación interpondrá un recurso de inconstitucionalidad "apelando al principio de seguridad y el respeto de los derechos de los españoles, que están siendo vulnerados".

PODEMOS, ERC Y BILDU LLAMAN AL PSOE A SER MÁS AMBICIOSOS. En el extremo opuesto, los socios del Gobierno criticaron, además de la falta de negociación, el carácter de las medidas, reclamando ERC y Bildu medidas estructurales, y no temporales, pero sobre todo más ambiciosas. “Parecen más medidas efectistas que efectivas, el decreto se queda corto”, dijo Joan Capdevila (ERC). Íñigo Errejón, de Más País, reclamó “un plan de largo alcance, trabajado y acordado con grupos” y “no ir saltando de decreto en decreto”. Podemos también llamó a ir más lejos en el próximo Plan de Contingencia.