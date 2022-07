El Gobierno rechaza renovar el CGPJ con la ley actual y pactar su reforma

El órdago a la grande en vísperas del Debate sobre el Estado de la Nación quedó en amago.. Alberto Núñez Feijóo pretendía convertirse en protagonista y pone en un brete a Pedro Sánchez, que lleva tiempo exigiendo paso para renovar la cúpula de la Justicia y quejándose de que los populares no aceptan el envite.

El PP ofrec ió renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la normativa en vigor, pero para ello han puesto dos condiciones: la retirada antes del jueves de la reforma del Consejo para renovar el Tribunal Constitucional (TC) con el apoyo de ERC y pactar al tiempo una proposición de ley para despolitizar la justicia.

El partido de Alberto Núñez Feijóo envió este lunes al Gobierno una propuesta de renovación y reforma del Poder Judicial, anunciada en rueda de prensa por el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, que ha argumentado que tras tres años de bloqueo cambiar simplemente los vocales del CGPJ con un “pacto secreto” dejaría “todavía más cuestionada” la independencia judicial.

Los populares querían además un nuevo sistema de elección de los vocales del CGPJ, pero a diferencia de la anterior dirección de Pablo Casado, no piden una fórmula concreta, sino que pretenden que sea el CGPJ, una vez elegido, el que haga una propuesta de consenso en el plazo de seis meses, al tiempo que se crea una ponencia en el Congreso.

Los populares inciden en que por responsabilidad y sentido de Estado están dispuestos a negociar y “solo hay línea roja”: “el Gobierno no puede aprobar el jueves unilateralmente para entrar a la fuerza en el Tribunal Constitucional de la mano de ERC”.

Tan claro lo tenían que, dijo Esteban González Pons, no le cabe en la cabeza que el “Gobierno no vaya a aprovechar” el pacto que lo ofrecen y no adelanta el escenario en el caso de que el Ejecutivo siga adelante y reforme el CGPJ junto a ERC, lo que ha calificado de “ley Bildu dos”, en referencia al apelativo que el PP ha puesto a la futura ley de Memoria Democrática, que Feijóo ha prometido derogar si gobierna.

Pero todo quedó en aguas de borrajas. En la reuníón de urgencia entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, no han logrado un acuerdo para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde hace tres años y medio. Este encuentro, que ha confirmado la lejanía entre ambos, partía desde la premisa del Gobierno de Pedro Sánchez, que argumenta que “el cumplimiento de la Constitución no se negocia”.

Sin embargo, la reunión, no ha permitido acercar posturas y nuevamente el Gobierno y el principal partido de la oposición se culpan mutuamente del bloqueo. Critican desde el PP que el Gobierno mantiene su intención de aprobar el jueves la reforma que devolverá al CGPJ la potestad de nombrar a miembros del Tribunal Constitucional aún estando en funciones, pero no otros nombramientos, como ocurría antes de la otra modificación legal.

Para el PP, supone “una línea roja que el Ejecutivo no debería cruzar y que hace imposible llegar a acuerdos con el Gobierno en el ámbito de la Justicia”. Explican que el Ejecutivo se ha negado también a abordar las propuestas de los populares a través del trámite de enmiendas a la reforma legal planteada por el PSOE.

Y responsabilizan a Sánchez del bloqueo resultante al considerar que “prefiere un Tribunal Constitucional del gusto de ERC, que un pacto por la Justicia alcanzado con el PP”.

Por su parte, fuentes del Gobierno subrayan por ello que no es admisible ninguna “excusa” más por parte del PP para no acometer la renovación del CGPJ inmediatamente.

En ese sentido insisten en que el cumplimiento de la Constitución no se negocia y el PP debe hacerlo y no causar daño a las instituciones democráticas y a uno de los poderes del Estado. Es decir, una tarde de incomprensiones.