El juego del ajedrez: la política exterior de Irán

En febrero de 2012, el presidente Karzai dijo en el parlamento: “Afganistán no es un laboratorio en el que los países extranjeros puedan hacer sus experimentos políticos”, contestando así a distintos grupos y etnias que pedían un cambio de régimen para pasar del presidencialismo a una democracia parlamentaria que permitiese la descentralización como única vía posible para conseguir la convivencia, mediante el ejercicio de un poder compartido, que pudiese ser la garantía de que ningún grupo lograse el monopolio del control del estado. El presidente fue más allá, ya que no solo se negó en redondo, sino que dijo que defendería el sistema presidencialista con su vida, si fuese necesario.

Pero la verdad es que Afganistán fue en casi toda su historia el laboratorio en el que las grandes potencias vecinas jugaron al ajedrez con la paz, con la guerra e imponiendo sus sistemas políticos, que siempre acababan por chocar en ese rincón del mundo. Así fue como los soviéticos invadieron el país para imponer un gobierno comunista en 1979. Así también fue como otras potencias apoyaron a los muyahidines, armándolos y financiándolos, para que el comunismo no pudiese ser exportado de Afganistán a los países vecinos; fueron esos países los EE.UU., muchos países árabes e Irán.

La guerra civil subsiguiente a la expulsión de los soviéticos generó un éxodo de 4 millones de personas, que emigraron a Pakistán e Irán. En este país no fueron internados en campos, como suele ocurrir, pero sí que pasaron a ser explotados como albañiles, labradores, jornaleros, y en general en los trabajos peor pagados. En el período talibán Irán apoyó a la Liga Norte, mientras Arabia Saudí y Pakistán hicieron lo mismo con los talibanes, como otros países árabes. Y tras los atentados del 11-S los intereses de Irán se aunaron a los de los EE.UU. en el caso afgano. Irán, bajo el mandato de Jatami, que se consideraba a sí mismo como un presidente reformista, colaboró con la CIA para apoyar a la Liga Norte, esperando así normalizar sus deterioradas relaciones con esa superpotencia, tras el período de aislamiento que supuso la implantación de la Revolución islámica. Pero el idilio acabó cuando en 2002 el presidente Bush bautizó a Irán como un “estado terrorista”, que formaba parte del “eje del mal”. A partir de ese momento Irán comenzó a temer una posible invasión desde Afganistán y decidió cambiar toda su política exterior.

Irán sabía que un Afganistán talibán sería malo para sus intereses, porque ya había tenido una guerra por el agua, cuando los talibanes le cortaron el suministro, mataron a 10 diplomáticos y periodistas iraníes en Mazar y fomentaron el éxodo afgano hacia Irán: por eso pensó que un nuevo Afganistán bajo una nueva constitución sería bueno para poder extender por ese país su influencia cultural y sus intereses económicos. Pero también se dio cuenta de que la presencia de los EE.UU. y la OTAN podría suponer una amenaza para él mismo y por eso decidió comenzar un “doble juego”, apoyando unas veces al gobierno y otras a los talibanes, suministrándoles armas y financiación, a pesar de que ese grupo terrorista había sido su enemigo. Pero si eso servía para debilitar la influencia de los EE.UU., bien estaba. Por la misma razón facilitó la conexión entre Rusia y ese grupo. Sin embargo nunca llegó a apoyarlos hasta el extremo en el que lo hace continuamente Pakistán. Lo hizo de la misma manera que apoya a Hamas y a la PIJ (Palestinian Islamic Jihad), que comparte el control de la Franja de Gaza. En realidad, son sus rivales políticos, pero como están en contra de Israel y los EE.UU., perfecto.

Irán pretende ser una democracia, pero no lo es de ninguna manera, porque tras la Revolución es un estado confesional exclusivista chiita, incompatible con un sistema democrático. Sus elecciones son una farsa, porque el presidente apenas tiene poder y el país lo controlan el líder religioso supremo, que tiene el mismo poder que un rey, y los Guardianes de la Revolución, encargados de defender al régimen con las armas de sus enemigos exteriores e interiores. Bajo el líder supremo está el Consejo de los Guardianes, formado por 12 hombres, que decide quién puede, y quién no, ser candidato a la presidencia. Por eso en los últimos 40 años ninguna mujer ni ninguna persona de un grupo minoritario pudo presentarse a las elecciones a la presidencia de la República.

Irán no reconoce los derechos humanos básicos de las minorías religiosas, lingüísticas o étnicas, condición indispensable para que Occidente, y sobre todo los EE.UU. den credibilidad a un posible “cambio de régimen”, cada vez más demandado por los jóvenes, que ni se identifican con la “Revolución islámica” ni con la agresiva política exterior de su país.

Es curioso ver cómo al Irán chiita no le importan nada ni los palestinos ni Hamas y la Yihad Islámica Palestina de Gaza, con los que tuvo problemas varias veces, como cuando en la guerra de Siria Irán apoyó al presidente Assad, mientras ellos lo hicieron con los sunitas; y lo mismo pasa en la guerra del Yemen, en la que Hamas y los saudíes apoyan al gobierno e Irán a los hutíes. Pero estamos otra vez con lo mismo. Si Hamas le causa problemas a Israel, bienvenido sea. A pesar de que anteriormente Irán era aliado de Israel, por ser ambos los dos únicos países no árabes de Oriente Medio, razón por la cual intercambiaban petróleo iraní por armas israelíes, ahora, sin embargo, Irán considera a Israel el “Pequeño Satán”, hermano del “Gran Satán” –los EE.UU. - y les proporciona a Hamas y la Yihad de Gaza unos 60 millones de dólares anuales en armas.

El apoyo iraní a los movimientos antiamericanos en Afganistán no se limita a los talibanes, pues también apoya al Hizb ut Tahrir al Islamci, un partido sunita nacido en la Palestina de los años 50, que quiere volver a reestablecer el Califato y liberar a la nación islámica de “la cultura y la modernidad corruptas occidentales”. Son sus nuevos aliados. No han participado en acciones armadas, pero su presencia es cada vez más creciente en las universidades de Herat y Kabul. Creen en la yihad, pero dicen que “aún no es el momento oportuno” para comenzarla, porque están en “fase preliminar”. Sus seguidores son tayikos de clase media y estudiantes pastunes de lengua persa, que creen que las hermandades musulmanas se están volviendo demasiado acomodaticias. Su objetivo final es liberar a Jerusalén de los “usurpadores sionistas” y establecer allí su califato financiado por Irán. Cada año miles de estudiantes y profesores de las universidades de Herat y Kabul, afiliados a ese grupo, reciben generosas becas completar su estudios y su adoctrinamiento en las universidades iraníes, para poder así difundir su mensaje al retornar a su país. Lo hacen regalando libros, CDs y panfletos entre los adolescentes universitarios, invitándolos a charlas de los grandes líderes religiosos que predican el “verdadero islam” y denuncian la “democracia y el secularismo importado de Occidente”. En esos materiales se les explica cómo “los judíos estuvieron detrás de los atentados del 11-S” para facilitar la intervención militar norteamericana en los países islámicos. “PEPSI significa Pay Every Penny to Save Israel (paga hasta el último penique para salvar a Israel)”; y por supuesto “todos los medios de comunicación del mundo los controlan los judíos”, y naturalmente el “Holocausto no es más que una mentira”. Todo esto en un país en que ya no queda ningún judío, y en el que los cristianos son perseguidos, acusándoles de conspiración, mientras todo el mundo mira para otro lado, ante la corrupción gubernamental y la violencia talibán.

Es muy curioso ver cómo tras el asesinato de ochenta niñas en una escuela de Kabul en vez de reivindicar más seguridad, la gente salió a la calle en Herat y Kabul simplemente para quemar la bandera de Israel. Es un buen ejemplo de cómo las élites afganas se dejan manipular por países como Irán, Arabia Saudí y Pakistán. Se dice que la prioridad de Irán es exportar su revolución chiita, pero lo cierto es que desde 1990 su única preocupación es la supervivencia de su propio régimen, y a eso orienta su política exterior, en este caso apoyando a los talibanes. Pero no solo Irán, sino también Pakistán, Arabia Saudí, China, Rusia y tristemente el líder de la mejor democracia del mundo, los Estados Unidos, no cesan de apaciguar y reconocer al grupo terrorista talibán. Al ver a su representante dar la mano al representante de los talibanes y al ministro de asuntos exteriores de Irán en la ciudad de Teherán, me viene a la cabeza la última frase de Rebelión en la granja de Georges Orwell: “Los animales pasaron su mirada del cerdo al hombre, y del hombre al cerdo; y nuevamente del cerdo al hombre; pero ya era imposible decir cuál era cuál”.