El ‘no’ a investigar Pegasus aumenta la tensión entre los socios de Gobierno

‘Pegasus’ ha sido la gota que ha colmado el vaso de un panorama político ya agrietado por las múltiples diferencias entre los socios de Gobierno, puestas de manifiesto durante la pandemia y trasladadas también al conflicto de Ucrania. Ahora, tras conocerse los espionajes con este ‘software’ a los móviles del presidente Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, la dificultad de entendimiento entre las fuerzas al frente de España sale a relucir de nuevo.

Debido a la gravedad de la situación, que podría dejar poner en peligro la legislatura del propio presidente, como ya conjeturan los independentistas, Unidas Podemos y los socios parlamentarios del Gobierno habían solicitado la creación de una comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a políticos a través de ‘Pegasus’. Pero, la Junta de Portavoces del Congreso rechazó este martes, con los votos del PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, su creación.

¿Por qué negarse a la investigación? La respuesta solo la conocen los que votaron ‘no’, pero cabe recordar que España es uno de los cuatro países europeos que compró licencias de ‘Pegasus’. Por tanto, habría bebido, supuestamente, de su propia medicina al ser espiado.

Sea como fuere, lo cierto es que Unidas Podemos está completamente decidida a llegar al final de la cuestión. Y el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, proclamó que es momento de “asumir responsabilidades políticas de ‘motu propio’” por este “escándalo”. Aunque, por “responsabilidad” eludió “poner nombres propios” de aquellos que deben renunciar a sus cargos sobre la mesa. Aunque deslizó que es “evidente” que un posible ámbito es el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dependiente de forma directa del Ministerio de Defensa.

De hecho, cuestionó qué valor podría tener una investigación interna ordenada por responsables cuando estos estaban al mando en el momento en que se produjo el espionaje. En consecuencia, y para restablecer la “confianza” de la ciudadanía y también de los socios de investidura, como es el caso de ERC, demandó que el “liderazgo” de las pesquisas y depuración de responsabilidades se lleve a cabo por otro servicio.

Así, desdeñó la utilidad de vehicular las explicaciones sobre ‘Pegasus’ exclusivamente en la Comisión de Secretos Oficiales, coincidiendo con lo ya expresado por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, de que este organismo es “poco probable” que ayude a esclarecer el asunto, dado que está condicionado por la Ley de Secretos Oficiales.

Además, Echenique alertó de que “no es descartable” que el espionaje haya procedido de “células” del propio Estado, como una forma de actuar para limpiar las “cloacas”.

DIVISIÓN DE OPINIONES SOBRE UNA COMPARECENCIA OFICIAL EN EL CONGRESO. Por otro lado, sobre la petición de comparecencia del Jefe del Ejecutivo en la Cámara Baja que urgieron el PP y Ciudadanos, Unidas Podemos recalcó que se opondrá, al entender que “no toca” en este momento y que hay que dar otros pasos a la hora de esclarecer el caso.

Sin embargo, ERC sí apoyará la comparecencia de Sánchez en el Congreso, pues su portavoz, Gabriel Rufián, subrayó este martes que este “escandalazo a nivel internacional” podría “cargarse la legislatura y la democracia”. Por ello, instó al Gobierno a esclarecer el caso “con todos los mecanismos a su alcance”, porque “quien crea que esto se va a tapar, que esto no les va a pasar por encima y que esto no se puede cargar la legislatura, no está evaluando adecuadamente la magnitud de lo que tenemos enfrente”, enfatizó.

Y señalando a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a la directora del CNI, Paz Esteban, que acudirá previsiblemente este jueves a la comisión de secretos oficiales del Congreso para aclarar el espionaje que han sufrido los dirigentes políticos (como Pedro Sánchez, la propia Robles o los independentistas de Cataluña), remarcó que su situación es “insostenible”: “Aquí la única pregunta es quién ha fallado, y la respuesta es clara, los servicios de inteligencia”.

Mientras tanto, desde Galicia, el BNG aseguró al conocer que la comisión de investigación no salía adelante que “el hecho de que el PSOE, con la colaboración de la derecha y la ultraderecha, vete su creación nos parece absolutamente incalificable”.