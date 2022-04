El PP abre la era Feijóo con ganas de gobernar: “Hay hambre de cambio”

El Partido Popular ya tiene nuevo líder de manera oficial. Con un 98,35 por ciento de los votos, Alberto Núñez Feijóo se coronó este sábado máximo responsable nacional de los de la gaviota en el XX Congreso Extraordinario que la formación celebra en Sevilla, arrancando una nueva era que pone fin al mandato de Pablo Casado y en la que hay “hambre de cambio” para dar el relevo a Pedro Sánchez en La Moncloa.

Al conocer los resultados, el de Os Peares subió a la tribuna para ofrecer su primer discurso. Una intervención precedida de gritos de ¡presidente presidente! y recibida por la delegación gallega entonando la Rianxeira, que escuchó con emoción antes de pronunciar sus palabras. Aunque es aficionado del Deportivo, con los coruñeses en horas bajas le celebración de su victoria le habrá recordado las grandes tardes del Celta en Balaídos.

“Gracias por elegirme presidente del PP pero esta elección solo es el principio porque lo importante de verdad ahora es seguir juntos para que los españoles nos elijan para gobernar su futuro. Gracias a todos de corazón”, proclamó, haciendo una mención especial a la dirección saliente y a su “amigo” Pablo Casado.

Aprovechó para erigirse como “alternativa” al Gobierno de coalición PSOE-Podemos y aseguró que vio “hambre de cambio” en la gira que realizó en las últimas semanas. “España se merece más que un Gobierno dividido, se merece lo mejor”, proclamó. En este punto, constató la “unidad” de este cónclave para “hablar a la gente de frente y para garantizar que el PP no va a jugar nunca con los intereses generales”. “Hay otra forma de gobernar”, subrayó.

Interrumpido en numerosas ocasiones por los suyos, Feijóo avanzó cómo entiende su agenda de trabajo, cuál será su relación con el Gobierno, pero también para definir la “guía” del partido que quiere: un PP “único” que defiende la nación española, y en el que exigió “sumar, sumar y sumar”, tras renegar de los carnés. Deepués de señalar a los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar como sus “referentes” y “ayudas imprescindibles”, apeló a renunciar a “aspiraciones pequeñas” para “salir a ganar”. “Si sumamos, podemos”, aseveró. “España no está esperando”, recalcó.

Con todo, admitió la “tristeza” y la “renuncia” que le supone dejar Galicia y el Gobierno en el que los gallegos le situaron con su cuarta mayoría absoluta consecutiva y después de 13 años al frente de la Xunta. Si lo hace, remarcó que no lo da el paso para “presentarse a un juego”, sino para hacer “una política seria”. “Si no, no hubiera venido”. Añadió que da el paso con ilusión y esperanza porque cree en España, quiere ofrecer un Gobierno “mejor” y está “orgulloso de ser español”. “Quien quiera servir a España debe querer a España, que se te erice la piel cuando oyes el Himno de España”, ejemplificó, antes de rechazar quien sirve “desde el desdén” o “debilitando las instituciones”. En este punto, proclamó el “respeto” a la soberanía de España y que la “integridad” de la nación “es innegociable”, y afirmó que “respeta al jefe del Estado”, el Rey Felipe VI, y reivindica “las aportaciones a la nación” de la institución “sin ninguna duda, matiz ni enmienda”. “Acabo de comunicar a la Casa Real que me habéis elegido presidente del PP de España, para mí es un honor”, confirmó.

En la definición de su “agenda de trabajo”, Feijóo incluyó su respeto a las familias, “en primer lugar a las numerosas”, pero también al resto. “Yo no soy nadie para juzgar a nadie”, alegó un líder popular que también “respeta” la cultura y las lenguas “que se hablan en España”.