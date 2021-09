El PP tilda a Sánchez de “triunfalista” al hablar de avances

El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus mensajes “triunfalistas” mientras muchos españoles “lo siguen pasando mal”.

Casado ha dicho ser “muy consciente” de que “los españoles, a pesar de cosas muy triunfalistas que oyen por los medios de comunicación por parte del Gobierno, lo siguen pasando mal”.

Según Casado, “hay millones de españoles que no llegan a fin de mes, millones de jóvenes que no tienen trabajo, pensionistas que temen poder no tener la pensión garantizada en el futuro y autónomos y comerciantes que no pueden pagar la factura de la luz o familias que no entienden por qué se ve como triunfal las cifras de esta pandemia que nos siguen arrojando, por desgracia, 150 muertos todos los días en esta misma semana”, ha lamentado. Frente a ello ha animado a “mirar al futuro con esperanza” y ha asegurado que el objetivo del PP es acompañar a los ciudadanos y ofrecer soluciones y alternativas a sus problemas y preocupaciones.

En este sentido, ha reivindicado la Plaza de Toros de Valencia, donde el PP tiene previsto clausurar su Convención Nacional el próximo mes de octubre, como un enclave “muy especial” en el que “se han anticipado las grandes victorias electorales” del Partido Popular y en el que “se ha vuelto a reconectar con la calle, con la ciudadanía”.

“No es casualidad” que se haya escogido este espacio para cerrar el cónclave, ha asegurado Casado durante su visita a la Falla Exposición de Valencia, en la que ha estado acompañado del presidente del PPCV, Carlos Mazón; de la secretaria general del PPCV y portavoz en el Ayuntamiento, María José Catalá, a quienes se ha referido como “el futuro presidente de la Generalitat y la futura alcaldesa de Valencia” y se ha mostrado “convencido” de que lo serán “en muy poco tiempo”.

Todo su discurso es parte de un tenso fin de semana político en el cual el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presumido de que cuando gobierna el PSOE las recuperaciones de España son “rápidas, justas y con ejemplaridad” frente a las recuperaciones de la derecha que son “lentas, injustas y con corrupción”. Además ha acusado a la derecha de no celebrar los éxitos: “Lo único que hace es gritar y crispar”.

Así lo ha manifestado durante un acto celebrado en Jaén con el alcalde de Sevilla y secretario general del partido en Andalucía, Juan Espadas, que se enmarca en los preparativos del 40 Congreso Federal previsto en Valencia los días 15, 16 y 17 de octubre.

Además, Sánchez ha comparado la gestión de la crisis de 2008 de la derecha frente a la de la actual crisis sanitaria: “Donde antes hubo recortes, hoy hay defensa de lo público; donde hubo corrupción, hoy hay ejemplaridad; y donde hubo devaluación de los salarios, hoy hay un Gobierno comprometido con el SMI y con sus subidas”.

También ha destacado que los datos de paro “se llevan reduciendo desde hace seis meses”, tanto el paro juvenil como el femenino, junto con el aumento de la Seguridad social, lo que significa que “estamos a prácticamente niveles previos a la pandemia”.

“Los que negaron que España avanzaba hacia el 70% de la población vacunada, son los que ahora niegan que avanza hacia la recuperación. Pues yo les digo que se equivocaron y se volverán a equivocar: España lidera la vacunación y liderará la recuperación económica en Europa”, ha resaltado.

Por otra parte, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha avisado al presidente del PP, Pablo Casado, de que, “en este país el que no haya arrimado el hombro en las malas se verá en las urnas con el rechazo de la totalidad de los ciudadanos”.

Así lo ha indicado la ministra en un acto del PSOE en Jaén en el que ha intervenido antes que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, y que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.