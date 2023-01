El presidente alerta ante la “coalición del miedo” entre el Partido Popular y Vox

··· No sólo PP y PSOE iniciaron la carrera hacia las urnas del 28 de mayo este fin de semana. La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, también se puso en marcha en Barcelona, donde comparó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, al asegurar que, a ambos, “lo que favorece a la gente les parece mal”. Así lo dijo desde la capital catalana, donde realizó la presentación de su plataforma Sumar ante un aforo completo de más de 2.000 personas, y que obligó a que más de 1.000 asistentes, según los organizadores, se quedaran en la calle. Díaz hizo referencia a las "palabras gruesas" de Sánchez Llibre, que aseguró que la ministra de Trabajo "demoniza” a los empresarios a la vez que le pedía a la vicepresidenta que no hiciera populismo. Recordó que “se salvaron 3.600.000 puestos de trabajo y 550.000 empresas, que costaron miles y miles de millones de euros de impuestos de personas de este país". Manifestó que "no es decente que mientras la gente tiene salarios de 1.000 euros" en un contexto de elevada inflación, algunas empresas, “que son poquitas”, no se estén comprometiendo con su país. “Tenemos que sumar, porque si gobierna la barbarie, todos los pequeños avances que hemos conseguido, se llamen reforma laboral, salario mínimo, revalorización de las persones con el IPC, que no lo veríamos con ellos gobernando (...) se vendrían abajo”, subrayó