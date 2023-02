El TC rechaza las recusaciones del PP y evita bloquear el debate

Madrid. El pleno del Tribunal Constitucional siguió el criterio que marcó ayer al rechazar la abstención de la magistrada Concepción Espejel y no aceptó por falta de legitimación el escrito de cinco diputados del PP, encabezados por el exministro Federico Trillo, que intentaba apartar al presidente, Cándido Conde-Pumpido, y a los magistrados Inmaculada Montalbán y Juan Carlos Campo de las deliberaciones relativas al recurso del aborto. De esta forma el pleno evitó quedarse sin quórum, lo que habría obligado a devolver al cajón el recurso más longevo de los que aguardan resolución en el tribunal de garantías. La inadmisión a trámite se fundamentó en que los exdiputados firmantes carecen de legitimación a título particular y en su propio nombre para solicitar la recusación, ya que esta solo corresponde a los diputados que interpusieron hace casi 13 años el recurso de inconstitucionalidad, en cuyo nombre no actuaban los cinco recusantes.

Los magistrados convservadores Concepción Espejel, César Tolosa, Ricardo Enríquez y Enrique Arnaldo anunciaron un voto particular por la decisión de no aceptar que se apartara Espejel. Sus compañeros del Constitucional entendieron que el haber participado en la preparación del informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando se aprobó el anteproyecto de la ley, no es motivo para abstenerse de las deliberaciones ahora. Y más teniendo en cuenta que el informe nunca se llegó al Ejecutivo. La recusación de Montalbán se basaba en el mismo motivo, porque ambas fueron vocales del CGPJ en el mismo mandato. La de Campo, por haber sido secretario de Estado de Justicia cuando se aprobó el anteproyecto y la de Conde-Pumpido como fiscal general del Estado, condición con la que el Consejo Fiscal remitió su informe al Gobierno. Rechazada la recusación, los magistrados comenzaron a debatir el fondo del recurso contra la ley del aborto que lleva funcionando desde hace más de una década después de que el Gobierno Zapatero sustituyera el sistema de supuestos de 1985 por el de plazos. El recurso cuestiona la ley en ciertos puntos, como la práctica de entregar un sobre a la mujer que quiere abortar con diferente información o la regulación relativa a la objeción de conciencia de los médicos. ángeles vázquez/ cristina gallardo