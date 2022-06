¿Es extrapolable el resultado andaluz a las generales? Los expertos opinan

“Yo creo que con Feijóo o sin Feijóo el resultado probablemente habría sido el mismo”, sentencia Andrés Cernadas. El experto político explica que la mayoría del PP era algo esperable, aunque quizá no una mayoría tan abultada.

“No había tampoco candidatos muy fuertes por parte de los partidos con opciones, la izquierda llegaba muy dividida, con un PSOE con un candidato poco conocido y sin mucho tiempo para preparar la campaña y Vox había hecho una campaña bastante mala”, explica.

Por el contrario, Juanma Moreno “hizo una campaña bastante discreta, de no meterse en complicaciones, no entrar en debates peliagudos”, apunta Cernadas. La pregunta es si eso podría extrapolarse a otros territorios el resultado andaluz y, ante esto, el profesor lo tiene claro: “Yo creo que la población ha entendido que, a pesar de tener a Vox detrás, Moreno ha sido bastante moderado, centrado, sin guiños a la extrema derecha, por lo que no ha habido efecto Feijóo, sino efecto Bonilla”. Por eso, a nivel estatal “quien se la va a jugar es Feijóo, porque cada elección es diferente y lo que ha sucedido en Andalucía no va a influir”.